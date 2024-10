Pará volta a registrar saldo positivo na geração de emprego em setembro

O Pará voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos formais. Em setembro, no comparativo entre admitidos e desligados, o estado teve um saldo de 8.569 pessoas que permaneceram em atividade. No mês anterior, esse valor ficou em 4.851. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Com o resultado, o Pará alcança o nono mês consecutivo tendo saldo positivo: foram 42.508 admissões e 33.939 desligamentos. Também em setembro, os macro setores econômicos do estado apresentaram aumento na oferta de empregos formais. O destaque é para o Comércio, que gerou 2.384 postos de trabalho, seguido pelo Serviço, com 2.283. A Construção também teve números bons: foram 2.057 vagas criadas.

No Norte, o Pará foi o estado que teve o melhor resultado em setembro. Ao todo, a região teve um saldo positivo de 15.069 postos de trabalhos gerados, sendo 103.881 admissões e 88.272 desligamentos. O Amazonas também é um destaque apontado nos dados: foram 2.663 vagas no mês anterior. O Tocantins registrou 1.138. Ao longo de nove meses, o Norte teve 121.250 pessoas em atividade.

Desafios

Apesar do destaque do Comércio nos dados do Caged de setembro, o setor enfrenta desafios diários para manter os números. À reportagem de O Liberal, o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) e a Federação de Comércio de Bens, de Serviços e de Turismo do Pará (Fecomércio) detalharam que a falta de qualificação é uma barreira vivida. “Cada vez mais as empresas estão se automatizando”.

“Faz-se necessário que os candidatos interessados apresentem habilidades específicas. Até se encontra, mas demora, até porque os mais qualificados são disputados no mercado. O setor contribui para geração de emprego. Além de ser expressivo gerador de vagas, o fato de ampliação de postos de trabalho tem um impacto bastante positivo para o comércio”, complementam as entidades.

O setor está otimista para os resultados que podem vir com o final do ano, decorrentes de datas festivas. “As vendas do comércio varejista no Pará, em 2023, cresceram somente 0,83% em relação ao ano anterior e de janeiro a agosto de 2024, o volume de vendas do comércio varejista está maior 5,2% do que o mesmo período de 2023. As estatísticas demonstram que este ano a tendência é de um desempenho das vendas maior”.

Cenário nacional

O Brasil gerou 247.818 novas vagas formais de trabalho em setembro. No acumulado de 2024, somando os nove meses, o Pará registrou o 12º maior resultado positivo do Brasil. Em primeiro lugar, os dados do Caged apontam o estado de São Paulo, com saldo de 561.042. Depois, Minas Gerais aparece com 204.187 pessoas empregadas e o Paraná, em 3º, com 152.898.

Geração de empregos formais no Pará em 2024

Janeiro → 212

Fevereiro → 7.200

Março → 1.987

Abril → 6.814

Maio → 3.433

Junho → 7.976

Julho → 5.133

Agosto → 4.851

Setembro → 8.569