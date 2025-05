Pará vive alta nas vendas de veículos e Mega Auto Feirão chega a Belém com ofertas exclusivas

O mercado automotivo no Pará vive um momento de forte crescimento, com alta de 41,5% nas vendas de veículos entre os meses de fevereiro e março, totalizando 12.545 unidades emplacadas. Os destaques ficaram por conta das motocicletas (42% de aumento), veículos comerciais leves (74,6%) e automóveis (32%). É neste cenário promissor que Belém recebe a maior edição do Mega Auto Feirão de Fábrica, que acontece de 15 a 18 de maio no Hangar Centro de Convenções, das 9h às 21h.

Este ano, o evento traz uma novidade: serão ofertados veículos novos, seminovos e motocicletas, todos com garantia de fábrica ou das concessionárias. Nos últimos dez anos, o foco da feira foram os apenas os seminovos, mas agora o encontro reunirá as principais concessionárias da capital paraense. A expectativa é que o público aproveite condições especiais, como descontos exclusivos, financiamentos facilitados e opções de troca.

Recuperação do setor

Os números do Pará acompanham a tendência nacional de recuperação do mercado automotivo. Em janeiro, o Brasil registrou 6% de aumento nas vendas de veículos novos em relação ao mesmo período de 2024. No segmento de seminovos e usados, o crescimento foi de 2,1%, com mais de 1,22 milhão de unidades vendidas.