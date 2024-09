Mega Auto Feirão termina neste domingo (22) com ofertas para aquisição de veículos

Até às 21h de hoje, os consumidores que estão em busca de boas ofertas e condições facilitadas de pagamentos podem aproveitar o último dia do Mega Auto Feirão para fazer a aquisição do seu veículo. Nesta edição de setembro, que ocorre no estacionamento do Mangueirão, o evento disponibiliza mais de 600 veículos para negociação entre carros e motos, que inclui modelos elétricos e à combustão.

Neste domingo, a organização do evento estima encerrar esta edição com mais de 200 negociações entre todos os segmentos, das 15 lojas de automóveis participantes.

Os dias mais movimentados são sábado e domingo. Nesta edição, a gente acha que bate uns 200 carros, moto com certeza vamos bater mais de 60”, avalia o organizador do feirão, Mauro Cleber.

Márcio Moreira, um dos parceiros de uma loja que participa com frequência do feirão –, afirma que esta edição está bem movimentada. Segundo ele, os automóveis mais procurados são da categoria hatch, como destaque para os modelos Argo, Onix e Hb20.

Já Danillo Portal, representante de uma loja de motos, afirma que o Mega Auto Feirão oferece várias oportunidades, tanto para os vendedores quanto para os consumidores.

“O feirão está sendo bem produtivo para a nossa loja. Estamos conseguindo realizar várias vendas. O evento nos está proporcionando bastante visibilidade dos nossos produtos e do trabalho que estamos desenvolvendo no mercado paraense, oferecendo motos acessíveis e um bom pós-venda da marca”, declara.

Condições de pagamento

Além da variedade de veículos, o feirão também oferece condições específicas de pagamento, com taxas e prazos de pagamento exclusivos para o período do evento. Os serviços de simulação e análise de crédito são feitos na hora. Os clientes que possuem um carro usado também podem utilizá-lo como entrada para aquisição de um novo veículo.

Entre as facilidades, o evento também oferece a possibilidade de pagamento da primeira parcela só para janeiro do próximo ano, com financiamento em até 60 meses. Para a aquisição de motos, os clientes contam com entradas a partir de R$ 500, com condições especiais para motos elétricas e a combustão, e financiamento em até 48 meses. O Mega Auto Feirão contará também com a parceria do C6 Bank para facilitar o processo de aquisição dos veículos.

Já são 10 anos de feirão no Estado e mais de 60 edições de vendas de veículos. Ao longo desse período, já foram vendidos mais de 12 mil veículos, entre carros e motos. Devido ao alcance, o evento já chegou em Manaus e se prepara para acontecer no nordeste.

“O Mega Auto Feirão veio para ajudar as lojas a venderem mais, e não a concorrer com elas. A gente toma muito cuidado quando fazemos um evento porque nos preocupamos com o mercado, até para não impactar as vendas das lojas que não estão participando do feirão, porque avaliamos que somos parceiros dessas lojas de seminovos. Há 10 anos agregamos valor a essas lojas. Hoje, é um feirão que já alcançou Manaus e, em breve, deve estar alcançando outras cidades no nordeste, à convite dos próprios bancos, e quem sabe até talvez no sudeste”, destaca Mauro Cleber.