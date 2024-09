Mega Auto Feirão movimenta o estacionamento do Mangueirão no primeiro dia

A edição de setembro do Mega Auto Feirão começou nesta quarta-feira (18). O evento, que ocorre até domingo (22), das 9h às 21h no estacionamento do Mangueirão, em Belém, oferece mais de 600 veículos para negociação entre carros e motos. Já no primeiro dia, o feirão atraiu diversos consumidores em busca de boas ofertas, como o comerciante Reinaldo Bento dos Anjos, de 43 anos, que garantiu seu novo carro.

Reinaldo comprou uma picape Strada para trabalhar. (Cristino Martins / O Liberal)

Reinaldo, dono de um mercadinho no Tapanã, comprou uma picape Strada para trabalhar. Ele avaliou que as “condições valeram a pena” e contou que conseguiu financiar o veículo sem entrada. “Eu precisava do carro para carregar farinha. Antes, fazia tudo de moto, mas era complicado. Agora, com o carro, vai ser muito melhor”, disse ele, que espera melhorar a logística do seu negócio com a nova aquisição.

Condições especiais

Além das condições especiais de financiamento, como a conseguida por Reinaldo, o Mega Auto Feirão também oferece outras facilidades para os clientes, como parcelamento em até 60 meses e a possibilidade de começar a pagar a primeira parcela apenas em janeiro de 2025. Para quem procura motos, há opções com entrada a partir de R$ 500 e financiamento em até 48 meses.

Os serviços de simulação e análise de crédito são feitos na hora. Além disso, os clientes podem utilizar um carro usado como entrada para a compra de um novo veículo.

Segundo o organizador, Mauro Cleber, o principal objetivo do Mega Auto Feirão é “facilitar a vida dos consumidores”, oferecendo oportunidades exclusivas e condições diferenciadas. “Temos uma grande oportunidade para quem deseja comprar motos. Quem trabalha como entregador ou mototáxi pode sair do aluguel de veículos e ter o seu próprio”, destacou Mauro.

Mauro Cleber destaca que o ferião “facilita a vida dos consumidores” (Cristino Martins / O Liberal)

O evento também conta com a parceria do C6 Bank, que oferece condições exclusivas de financiamento durante o feirão.

Atendimento especializado

O feirão reúne 15 lojas paraenses de automóveis e uma especializada em motos (elétricas e à combustão). Patrick Rodrigues, consultor da Maguari Veículos, ressaltou que o feirão oferece atendimento especializado e condições agressivas para quem busca seu próximo carro. “Se o cliente senta para negociar, é muito difícil não sair daqui com um carro”, afirmou, comemorando as três vendas feitas apenas na manhã do primeiro dia.

O consultor Patrick Rodrigues comemorou as vendas. (Cristino Martins / O Liberal)

Além das oportunidades de compra, o feirão também oferece comodidade para os visitantes, com praça de alimentação e uma estrutura de atendimento organizada. “Todas as lojas participantes são associadas à Associação dos Revendedores de Veículos Automotores do Pará (Assovepa), garantindo a procedência e qualidade dos veículos comercializados", acrescentou Mauro Cleber.