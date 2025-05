MPPA lança cadastro reserva para estágio de nível superior com bolsas de R$ 1,2 mil

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) abriu nesta quarta-feira (14) o Cadastro Reserva Excepcional de estágio de nível superior, conforme previsto no Edital nº 01/2025. As inscrições ficam abertas de 15 a 30 de maio, exclusivamente pelo site oficial da instituição neste link (acesse aqui).

A iniciativa oferece oportunidade de ingresso para estudantes dos três últimos anos ou semestres equivalentes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social, desde que matriculados em instituições de ensino conveniadas com o MPPA. A seleção ocorrerá por análise de currículo, histórico acadêmico e entrevista.

A bolsa mensal é de R$ 1.200, com acréscimo de auxílio-transporte de R$ 8 por dia de comparecimento presencial. A carga horária é de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. Não poderão concorrer alunos que estejam cursando o último semestre do curso no primeiro semestre de 2025.

Distribuição regional das vagas

As vagas de cadastro reserva abrangem promotorias de Justiça em diferentes regiões administrativas do estado, como: Belém, Baixo Amazonas, Marajó, Nordeste, Sudeste; Sudoeste e Tocantins.

A classificação dos inscritos será feita por curso e região, considerando a média geral do histórico escolar — que deve ser igual ou superior a 7,0.

Estudantes que se enquadrem na condição de pessoa com deficiência (PcD) devem apresentar laudo médico conforme as exigências do edital. O documento completo está disponível no portal do MPPA.