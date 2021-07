Pará: vendas no varejo aumentam 1,1% em maio, segundo IBGE

A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (07), pelo IBGE, aponta aumento de 1,1% nas vendas no comércio varejista do Pará, em maio, após crescimento de 7,1% em abril. Esse foi o segundo aumento consecutivo do varejo no Estado. Em todo o País, o setor teve resultado positivo em 26 das 27 unidades da federação - o único resultado negativo foi o de Goiás (-0,3%).

Nesses indicadores, a região Norte apresenta os melhores resultados, ficando o Pará entre os quatro estados que mais venderam no período de maio de 2020 até maio de 2021. No Pará, o setor acumula ganho de 19,9% no ano e de 18,4% nos últimos 12 meses.

“Em relação a esse indicador, precisamos lembrar que a base de comparação era muito baixa. Era o recorde inferior da série histórica da pesquisa. Então podemos observar números bastante elevados, por causa da queda, especialmente, no período de março, abril e maio de 2020”, analisa o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.

Ainda de acordo com o IBGE, no comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e material de construção, o resultado também foi positivo. Na passagem de abril para maio, o volume de vendas cresceu 3,1%, segunda alta consecutiva no indicador. Na comparação com igual mês do ano anterior, o crescimento foi de 57,5%, justificado pela base baixa de comparação.