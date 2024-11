Pará vai receber R$ 28,2 milhões do PAC dos Resíduos Sólidos

O Estado do Pará vai receber R$ 28.260.001,86 dentro da modalidade do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltada aos resíduos sólidos. Os projetos selecionados em território paraense para receber os investimentos ficam nos municípios de Ulianópolis, Bragança, Xinguara, Breu Branco e Abaetetuba.

As informações foram divulgadas pelo Ministério das Cidades. De acordo com a pasta, os projetos apoiados estabelecem diferentes ações, entre elas implantação de unidade de triagem, tratamento e reciclagem, aquisição de veículos para ampliação da coleta e implantação de Central de Processamento de Resíduos Sólidos Recicláveis. A população impactada pelos investimentos é estimada em mais de 400 mil pessoas, considerando o número de habitantes dos municípios atendidos.

Em todo o Brasil, foram recebidas 656 propostas de 1.764 municípios brasileiros. O Governo Federal selecionou 81 propostas que representarão um investimento total de R$ 686,7 milhões, sendo R$ 520,5 milhões em recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e R$ 166,2 milhões em financiamentos.

O PAC dos Resíduos Sólidos foi lançado nesta quinta-feira (14.11), pela Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério das Cidades, durante o G20 social, no Rio de Janeiro. “Aproximadamente 33 mil empregos diretos, indiretos e induzidos serão gerados nos próximos anos", declarou, na ocasião, o ministro das Cidades, Jader Filho. “Serão destinados mais de R$ 686 milhões para a erradicação dos lixões, incentivo à economia circular e para o enfrentamento às mudanças climáticas", acrescentou Jader.