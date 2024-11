Barcarena, Viseu, Alenquer, Redenção e Tailândia terão Institutos Federais, diz Jader Filho

Em visita a São Luís, no Maranhão, na quarta-feira (12/11), o ministro das Cidades, Jader Filho, oficializou três projetos voltados para a expansão da rede de abastecimento de água no estado. Durante a passagem pela cidade, também acompanhou o andamento das obras do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão, destacando ainda que o Novo PAC beneficiará cinco municípios do estado do Pará.

"Fiquei feliz em acompanhar o progresso das obras do Instituto Federal do Maranhão. E quero ressaltar que o Pará também será contemplado! Conseguimos, em parceria com o presidente Lula, viabilizar a criação de cinco Institutos Federais nos municípios de Barcarena, Viseu, Alenquer, Redenção e Tailândia. A educação é essencial para garantir um futuro à nossa juventude", afirmou Jader Filho.

Essas obras integram um investimento total de R$ 2,5 bilhões para a construção de 100 novos campi de Institutos Federais em diversas regiões do Brasil, com foco nas áreas ainda desprovidas dessas unidades ou que apresentam baixa oferta de vagas em cursos técnicos de nível médio, considerando a demanda local.

O Novo PAC também prevê um aporte de R$ 1,4 bilhão para aprimorar a infraestrutura de Institutos Federais já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. “Os Institutos Federais são parte fundamental desse projeto de desenvolvimento nacional. Vamos trabalhar juntos pela educação e pela estruturação que possibilitem uma qualidade de vida melhor para a população”, ressaltou o ministro.