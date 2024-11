Ministro das Cidades Jader Filho destaca federalismo climático e investimentos em encontro do U20

Em discurso durante a abertura do Urban 20 (U20), no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (14), o ministro das Cidades, Jader Filho, reforçou o compromisso brasileiro na luta contra as mudanças climáticas com o federalismo climático e os investimentos do Governo Federal para a prevenção de riscos no país.

O U20 é uma iniciativa de diplomacia de cidades entre os países membros do G20. No evento, o ministro ressaltou que o federalismo climático consiste em uma resposta às mudanças climáticas partilhada entre todas as esferas do governo (União, estados e municípios).

Conforme pontuou, as consequências das mudanças climáticas são mais intensas nas cidades, que, muitas vezes, precisam responder à emergência com os poucos recursos que concentram.

“Desde inundações e ondas de calor até a necessidade urgente de requalificação urbana, os desafios são evidenciados nelas, mas também são oportunidades para a construção de cidades mais resilientes e sustentáveis. E, por essa razão, nossa disposição é investir nas capacidades locais, para que sejam essas lideranças municipais os principais agentes de transformação, capacitando os gestores e financiando projetos de urbanização”, enfatizou Jader Filho.

O ministro afirmou que a pasta está financiando e coordenando a elaboração de 150 planos municipais de redução de riscos de desastres e tem como meta apoiar até 200 planos até 2026. Em 3 de julho deste ano, foi formalizada a Resolução nº 3, que estabeleceu o Compromisso para o Federalismo Climático no Brasil, o qual evidencia a pauta climática na agenda de todos os entes federativos.

A partir dessa iniciativa, o governo federal se compromete em definir planejamentos de curto, médio e longo prazo, articulando esforços coordenados entre União, estados e municípios, em diálogo com a sociedade e setores interessados.

“A estrutura federativa brasileira, fortalece as aspirações nacionais para 2035. Nossa missão agora é transformar o Plano Clima em ações concretas, que englobem tanto a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas quanto a adaptação a elas”, destacou o ministro.

O conceito de federalismo climático também foi incluído na segunda Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira, recém apresentada na COP 29, em Baku, que estabelece o compromisso do país em reduzir suas emissões líquidas de gases de efeito estufa de 59% a 67% em 2035, na comparação aos níveis de 2005, de acordo explicou Jader Filho.