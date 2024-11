COP 29: ‘É urgente e é para ontem’, diz Alckmin sobre combate às mudanças climáticas

Integrante da comitiva brasileira que está na COP 29, em Baku, Azerbaijão, nesta semana, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), falou sobre a urgência do combate às mudanças climáticas.

“É um dos temas mais importantes da humanidade, a questão climática, que precisa ser tratada de maneira planetária, por isso a reunião de países do mundo todo para discutir a questão do aquecimento global. Precisamos mudar esse quadro enquanto é tempo, porque tem consequências sociais, de saúde pública, desastres climáticos. É urgente e é para ontem”, declarou.

Neste combate, o Brasil é o grande protagonista, segundo Alckmin, tanto nos debates sobre mudanças climáticas quanto nos de segurança alimentar e segurança energética.

“Precisamos preservar as florestas tropicais, principalmente no Brasil, Indonésia e Congo, sendo a floresta amazônica a maior floresta tropical do mundo. Quando verificamos a emissão no Brasil, não passa de 9%, a grande questão é o desmatamento e as queimadas”, diz. Daí, segundo ele, a importância de trazer para o Brasil e para a região amazônica a COP 30, que está marcada para novembro do ano que vem.