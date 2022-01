Pará teve saldo positivo na indústria em novembro de 2021

O Pará teve saldo de 3,5% no índice da Indústria em novembro de 2021, aumento significativo quando comparado com outubro do mesmo ano, cujo índice era de -4,2%. O Estado ficou em terceiro lugar entre os analisados foram estudados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional divulgada nesta sexta-feira (14) pelo IBGE.

Em novembro, a produção industrial caiu 0,2% contra outubro, mas acumulava alta de 4,7% no ano e 5% em 12 meses. Os maiores recuos em novembro ocorreram no Amazonas (-3,5%), Ceará (-2,5%) e Rio de Janeiro (-2,2%). As maiores altas foram em Mato Grosso (14,6%), Santa Catarina (5,0%) e Pará (3,5%).

O mês de novembro, junto com agosto (7,4%) e janeiro (5,0%), foi o terceiro mês com o maior índice na indústria do ano no Estado.

Os resultados positivos em relação a novembro do ano anterior foram anotados no Espírito Santo (4,7%), Rio de Janeiro (4,6%), Rio Grande do Sul (1,4%), Mato Grosso (28%) e Pará (2%).

A média móvel trimestral ficou negativa em dez dos quinze locais, liderados por Amazonas (-2,5%), Minas Gerais (-1,4%), Ceará (-1,2%), São Paulo (-0,9%), Goiás (-0,8%) e Santa Catarina (-0,6%).

Trazendo o acumulado do ano, a taxa da indústria no Estado do Pará vai para -3,2% em novembro de 2021, já na variação dos últimos doze meses, o índice ficou em -2,7%.

Na comparação com novembro de 2020, a indústria nacional teve redução de 4,4% em novembro de 2021, com dez dos 15 locais pesquisados apontando taxas negativas. Vale citar que novembro de 2021 (20 dias) teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês do ano anterior (20). Bahia (-15,7%), Amazonas (-13,0%), Ceará (-11,1%) e Região Nordeste (-10,5%) assinalaram os recuos de dois dígitos e os mais intensos.

Entretanto, apesar disso, o acumulado do ano cresceu no País em nove dos 15 locais pesquisados, com destaque para Santa Catarina (12,4%), Rio Grande do Sul (11,2%), Minas Gerais (10,9%) e Paraná (10,0%). Já o acumulado dos últimos 12 meses avançou em dez das quinze localidades.