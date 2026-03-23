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Economia

Pará terá 2,6 mil beneficiados em lote residual do Imposto de Renda

Pagamentos das restituições estão previstos para 31 de março

Fabyo Cruz
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Consulta ao lote residual abre nesta terça-feira (24) (Foto: Reprodução)

A consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a março de 2026 será aberta nesta terça-feira (24), a partir das 10h, pela Receita Federal. No Pará, 2.604 contribuintes terão direito ao crédito, que soma R$ 7.952.766,25.

Em todo o país, o lote contempla 87.440 restituições, totalizando R$ 300 milhões. O pagamento será realizado no dia 31 de março, diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração.

De acordo com a Receita Federal, todos os valores deste lote serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Entre eles estão idosos acima de 80 anos, que somam 4.566 restituições, além de 25.028 pessoas entre 60 e 79 anos. Também estão incluídos 3.380 contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave e 6.649 cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outro grupo relevante é formado por 47.817 contribuintes que ganharam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via PIX. Neste lote específico, não há pagamentos destinados a contribuintes fora das categorias prioritárias.

Na 2ª Região Fiscal, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 5.539 contribuintes serão contemplados, com um total de R$ 17.268.354,90 em restituições.

No recorte estadual, a maior parte dos valores será destinada a contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém, que concentra 1.509 beneficiários e R$ 6.732.889,81. Em Marabá, 753 contribuintes vão receber R$ 731.425,59, enquanto em Santarém são 342 pessoas contempladas, com R$ 488.450,85.

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na aba “Meu Imposto de Renda”, clicando em “Consultar minha restituição”. O serviço também está disponível por meio do aplicativo oficial para celulares e tablets, que permite verificar a liberação dos valores e a situação cadastral do CPF.

Caso o contribuinte identifique alguma pendência na declaração, é possível realizar a retificação para corrigir informações incorretas.

O pagamento da restituição é feito exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Em casos de erro nos dados informados ou problemas na conta de destino, o crédito não é efetivado. Nessa situação, é possível solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil, no prazo de até um ano após a primeira tentativa.

O reagendamento pode ser feito pelo portal do banco ou por meio da central de atendimento telefônico. Para isso, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Caso o valor não seja resgatado dentro do prazo de um ano, o contribuinte deverá solicitar a restituição por meio do portal e-CAC.

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