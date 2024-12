Pará tem saldo positivo de mais de 50 mil novos empregos com carteira assinada em 2024

O Pará fecha o ano de 2024 com o saldo positivo de geração de 50.072 novos postos de trabalho. O destaque é do Setor de Serviços com a geração de 19.586 postos de trabalhos, seguido do Comércio (14.629 novos postos). O estudo é do Dieese Pará, divulgado nesta segunda-feira (30/12), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

Conforme o levantamento, ao longo deste ano, do total dos 144 municípios paraenses, 111 municípios, isto é, 77% do total, apresentaram saldos positivos na geração de empregos formais.

Belém lidera o crescimento formal com saldo positivo de 16.161 postos de trabalhos. Por ordem, vêm Canaã dos Carajás, saldo positivo de 3.393 postos; Marabá, saldo positivo de 3.334 postos; Castanhal, saldo de 3.019 postos; e Barcarena com saldo positivo de 2.348 postos de trabalhos.

O estudo produzido pelo Dieese Pará mostra ainda que este ano de 2024 se encerra com o Pará, registrando uma sequência de 11 meses consecutivos (Jan-Nov) de resultados positivos na geração de postos de trabalhos.

De acordo com o levantamento, o Pará registrou 454.295 admissões, contra um total de 404.223 desligamentos, ficando com o saldo positivo da geração de 50.072 postos de trabalhos.

Entre os principais setores geradores de empregos formais, Serviços e Comércios, são seguidos pelo Setor da Construção com 11.283 postos de trabalhos e pelo Setor da Indústria com 6.139 postos de trabalho. Na outra ponta, o saldo negativo ficou por conta do setor da Agropecuária com a perda de 1.560 postos de trabalhos.

As análises do Dieese registraram ainda neste ano que as maiores perdas formais foram em municípios como Tucumã com saldo negativo de 815 postos de trabalhos, seguido de Tailândia com saldo negativo de 435 postos de trabalhos; Tomé-açu com saldo negativo de 420 postos de trabalhos; Bonito com saldo negativo de 404 postos de trabalhos e Concordia do Pará com saldo negativo de 280 postos de trabalhos.

Confira os 10 municípios com os maiores saldos de empregos em 2024 no Pará:

Municípios do Pará Admitidos Desligados Saldos

Belém 117.554 101.393 16.161

Canaã dos Carajás 22.253 18.860 3.393

Marabá 29.669 26.335 3.334

Castanhal 17.586 14.567 3.019

Barcarena 17.974 15.626 2.348

Ananindeua 29.811 27.642 2.169

Santarém 16.731 14.962 1.769

Parauapebas 41.210 39.627 1.583

Benevides 6.415 4.992 1.423

Marituba 6.498 5.119 1.379

Veja os segmentos econômicos com maiores saldos positivos de empregos em 2024 no Pará:

Setores Econômicos Admitidos Desligados Saldos

Serviços 167.609 148.023 19.586

Comércio 117.065 102.436 14.629

Construção 80.500 69.217 11.283

Indústria 58.857 52.718 6.139

Agropecuária 30.263 31.823 -1.560