Auxílio Brasil: Pará tem maior número de beneficiários do Norte e 7º maior do país

O Pará recebeu R$ 808,3 milhões em pagamentos do Auxílio Brasil no mês de novembro, valor repassado a 1,3 milhão de famílias, segundo o Ministério da Cidadania. O Estado lidera o ranking dos locais com o maior número de beneficiários do programa no Norte e fica em 7º lugar no país. Os que aparecem logo em seguida na região são Amazonas, com 620 mil famílias e repasses de R$ 378,8 milhões, e o Tocantins, com 160 mil famílias beneficiadas e R$ 97,7 milhões em recursos transferidos no mês. O Norte chegou a R$ 1,5 bilhão em investimentos na folha de pagamento do Auxílio Brasil em novembro, montante que contempla 2,5 milhões de famílias, o que representa 12% do total de beneficiários do Brasil.

Do total de recebedores do Auxílio no Pará em novembro, Belém respondeu por boa parte do número, contando com 196.531 famílias. Em seguida aparecem as cidades de Santarém (47.287), Abaetetuba (45.577), Ananindeua (43.545), Cametá (31.111), Marabá (27.197), Breves (24.321), Marituba (23.798), Castanhal (22.475) e Bragança (22.224). As cidades com menos beneficiários, por outro lado, são Bannach (534), Sapucaia (857), Pau D'Arco (1.286), Brejo Grande do Araguaia (1.479) e Magalhães Barata (1.487).

Renda

Quanto ao ticket médio, ou seja, a média do valor paga a cada família, o Norte fica em primeiro lugar no país entre as regiões, chegando a R$ 612,19, sendo que o valor médio nacional é de R$ 607,57. E os quatro maiores benefícios médios de todo o país estão na região. No Acre, são, em média, R$ 627,09 para cada família; em Roraima, o ticket médio é de R$ 621,76; no Amazonas, R$ 615,95; e no Amapá, de R$ 613,31. Além do benefício principal, há rendas complementares de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural.

No Pará, o número fica em R$ 609,64, e é possível saber quais foram os municípios com a maior média de pagamentos. São eles Gurupá (R$ 658,13), Porto de Moz (R$ 651,87), Jacareacanga (R$ 650,08), Melgaço (R$ 642,31) e Chaves (R$ 642,19). Já os que tiveram a menor média de repasse familiar foram Ananindeua (R$ 600,87), São Francisco do Pará (R$ 601,09), Bonito (R$ 601,51), Santa Isabel do Pará (R$ 601,54) e Tucumã (R$ 601,77).

Outros municípios importantes e que têm grande população no Pará, como Belém, não tiveram um desempenho tão bom em novembro. A capital ficou com a média de R$ 601,96 no mês, enquanto Castanhal ficou com R$ 602,21, Santarém com R$ 610,55, Marabá com R$ 605,26, Parauapebas com R$ 603,60, Abaetetuba com R$ 608,74, Altamira com R$ 611,65, Marituba com R$ 603,67 e Paragominas com R$ 604,22.

Nacional

Em novembro, o Auxílio Brasil registrou um "patamar inédito na história dos programas de transferência de renda do país", diz o Ministério. Ao todo, 21,5 milhões de famílias recebem o benefício, a partir de um investimento de R$ 13 bilhões para o repasse mínimo de R$ 600. O valor médio, que inclui os benefícios complementares, ficou em R$ 607,57 por residência. Na comparação com outubro, quando 21,1 milhões de famílias foram contempladas com o Auxílio Brasil, a alta é de 1,89% neste mês, o que corresponde a 400 mil famílias a mais no programa.

Panorama do Auxílio Brasil no Pará

Famílias beneficiadas: 1.358.576

1ª posição no Norte e 7ª no Brasil

Investimento total: R$ 808,3 milhões

Municípios com mais famílias beneficiadas

1. Belém: 196.531

2. Santarém: 47.287

3. Abaetetuba: 45.577

4. Ananindeua: 43.545

5. Cametá: 31.111

6. Marabá: 27.197

7. Breves: 24.321

8. Marituba: 23.798

9. Castanhal: 22.475

10. Bragança: 22.224

Municípios com menos famílias beneficiadas

1. Bannach: 534

2. Sapucaia: 857

3. Pau D'Arco: 1.286

4. Brejo Grande do Araguaia: 1.479

5. Magalhães Barata: 1.487

6. Peixe Boi: 1.489

7. São João da Ponta: 1.531

8. Palestina do Pará: 1.632

9. Cumaru do Norte: 1.696

10. Nova Ipixuna: 1.718

Municípios com maior ticket médio

1. Gurupá: R$ 658,13

2. Porto de Moz: R$ 651,87

3. Jacareacanga: R$ 650,08

4. Melgaço: R$ 642,31

5. Chaves: R$ 642,19

6. Bagre: R$ 642,05

7. Almeirim: R$ 638,46

8. Anajás: R$ 638,07

9. Curralinho: R$ 632,72

10. Prainha: R$ 629,89

Municípios com menor ticket médio

1. Ananindeua: R$ 600,87

2. São Francisco do Pará: R$ 601,09

3. Bonito: R$ 601,51

4. Santa Isabel do Pará: R$ 601,54

5. Tucumã: R$ 601,77

6. Belém: R$ 601,96

7. Capitão Poço: R$ 601,99

8. Castanhal: R$ 602,21

9. Conceição do Araguaia: R$ 602,55

10. Dom Eliseu: R$ 602,55

Ticket médio em outros municípios:

Santarém: R$ 610,55

Marabá: R$ 605,26

Parauapebas: R$ 603,60

Abaetetuba: R$ 608,74

Altamira: R$ 611,65

Marituba: R$ 603,67

Paragominas: R$ 604,22

Fonte: Ministério da Cidadania