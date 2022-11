Pará tem crescimento de 6,19% na venda de veículos este ano, até então  

De janeiro a outubro de 2022, a venda de veículos zero no Pará aumentou 6,19%, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Este ano foram emplacados 92.737 veículos, enquanto em 2021 foram negociadas 87.328 unidades. Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará e Amapá (Sincodiv), com base no levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), divulgado em 3 deste mês de novembro.

Somente no mês de outubro deste ano, o Sincodiv aponta uma alta de 19,76%, na venda de veículos, o que representa o licenciamento de 10.187 veículos, enquanto em outubro de 2021 foram negociados 8.506 unidades.

VEJA MAIS

De acordo com a Fenabrave, entidade que representa os concessionários no país, a recuperação das vendas de carros tem sido geral no Brasil, com aumento na comercialização de todos os segmentos, ou seja, do grupo de automóveis (os chamados carros de passeio), comerciais leves (utilitários), caminhões, ônibus, motocicletas, e, ainda, no segmento de implementos rodoviários, estes últimos são reboques, semi-reboques e carrocerias, isto é, os componentes do caminhão responsáveis pela função específica do transporte de cargas.

Vendas em Belém

Em Belém, o diretor comercial de uma concessionária de veículos zero quilômetro, André Luiz Santiago avalia que a fase crítica da pandemia e as medidas sanitárias com decretos de lockdown, entre outras ações, provocaram uma série interrupção na produção de bens e serviços e consequentemente do consumo, com a superação da fase mais grave, os setores produtivos retomaram as atividades e o consumidor voltou a consumir mais também.

"O carro é um sonho de consumo do brasileiro, passado o período de gravidade da pandemia, as pessoas se viram também com uma nova visão da vida, muita gente percebeu que a vida é curta e que se pode, por vezes, se dá algum luxo, melhorar o patrimônio, então o carro acaba sendo uma conquista importante", avalia Santiago, que tem 14 anos de atuação profissional no mercado de veículos novos, na capital paraense.

Motos, caminhões e comerciais leves

Na análise do maior volume das vendas dos veículos, o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará e Amapá registra as motocicletas com a melhor performance nos dez meses de 2022. Mas, a comercialização de caminhões e comerciais leves também cresceu.

A venda de caminhões aumentou 5,54%, este ano, com a comercialização de 2.115 unidades, enquanto no mesmo período do ano passado, foram 2.004. Somente em outubro passado, o grupo de carros comerciais leves, ((utilitários, caminhonete e camioneta,por exemplo), emplacou 859 unidades, enquanto que no mesmo mês no ano passado foram vendidos 765 comerciais leves.

"Estou otimista. Passado o período eleitoral, o mercado tem visto com bons olhos o resultado das eleições presidenciais, as coisas estão claras, então abriram taxas de financiamentos, tem promoção do pagamento da primeira parcela em fevereiro pulando os meses de novembro, dezembro e janeiro e há oferta para comprar em fevereiro e pagar em abril, as próprias agências financeiras estão com o aceno positivo para o mercado, isso facilita os negócios", disse André Santiago.

Confira o quadro das vendas de veículos, em geral:

2021 2022 % Mês 10/21 Mês 10/22 %

Brasil 2.863.152 2.957.600 3,30 275.964 316.819 14,80

Região Norte 216.482 234.334 8,25 21.543 25.141 16,70

Pará 87.328 92.737 6,19 8.506 10.187 19,76