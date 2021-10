Pará tem alta nos dados da indústria em agosto de 2021, afirma IBGE

Pará e Amazonas registraram as maiores altas em relação aos dados da produção física da indústria regional do mês de agosto de 2021, em contrapartida com os dados nacionais. Trazendo 7,3% e 7,1%, respectivamente, os dois estados nortistas vieram na contramão dos demais estados brasileiros, de acordo com Pesquisa Industrial Mensal Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PIM/ IBGE).

Todavia, apesar do resultado mensal positivo, comparado com o mês de agosto do ano passado, o Pará teve queda de 6,2% na Indústria. Já no acumulado do ano, que conta de janeiro até agosto de 2021, o estado teve queda de 1,4%. Quanto ao acumulado dos últimos doze meses, o estado nortista teve um saldo positivo de 0,1%.

Além do estado do Pará, outros 14 estados brasileiros também foram pesquisados pelo IBGE. Constatou-se queda de 0,7% da indústria nacional de julho para agosto de 2021. Na série com ajuste sazonal, 7 dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas negativas, com destaque para a perda de dois dígitos em Pernambuco (-12,0%) e as quedas mais intensas que a média nacional no Espírito Santo (-3,7%), Região Nordeste (-3,5%), Mato Grosso (-2,3%), Rio Grande do Sul (-1,0%) e Minas Gerais (-0,9%).

Já em comparação com agosto de 2020, nove dos 15 locais pesquisados mostraram resultados negativos. Já com a média móvel trimestral, houve recuo em 12 dos 15 locais pesquisados.