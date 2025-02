Pará tem 2,8 mil contribuintes contemplados no lote residual do IRPF de fevereiro

A Receita Federal abre, a partir das 10h desta sexta-feira (21), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de fevereiro de 2025. No Pará, 2.880 contribuintes serão beneficiados com a restituição, totalizando um montante de R$ 8.923.158,75.

Na 2ª Região Fiscal, que engloba os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 5.907 contribuintes terão direito ao crédito, somando R$ 18.105.703,02.

Distribuição no Pará

Atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém : 1.685 contribuintes (R$ 7.272.241,37)

: 1.685 contribuintes (R$ 7.272.241,37) Marabá : 796 contribuintes (R$ 954.170,53)

: 796 contribuintes (R$ 954.170,53) Santarém: 399 contribuintes (R$ 696.746,85)

O crédito bancário das 105.919 restituições que serão contempladas em todo o Brasil, no valor total de R$ 314.379.905,82, será realizado no dia 28 de fevereiro em todo o país. Desse total, R$ 211.848.027,86 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência ou doença grave e contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Os pagamentos serão feitos exclusivamente na conta bancária de titularidade do contribuinte.

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

Caso haja erro nos dados bancários, o pagamento poderá ser reagendado pelo Banco do Brasil em até um ano, por meio do site oficial do banco ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos). Se o valor não for resgatado no prazo, o contribuinte deverá solicitar a restituição pelo portal e-CAC, no site da Receita Federal.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)