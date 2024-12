Mais de 5 mil contribuintes do Pará têm direito ao lote residual de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal abriu nesta sexta-feira (22) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de novembro. Em todo o país, serão pagos R$ 558,8 milhões, com crédito bancário previsto para o dia 29. No Pará, 5.440 contribuintes receberão R$ 13,5 milhões.

As restituições no estado serão distribuídas entre contribuintes atendidos pelas delegacias de Belém (R$ 10,2 milhões), Marabá (R$ 2,3 milhões) e Santarém (R$ 925 mil).

Os contribuintes podem consultar a restituição no site da Receita Federal, no aplicativo oficial ou no e-CAC. Caso o crédito não seja realizado, o reagendamento pode ser feito pelo Banco do Brasil. Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da Receita.

Para verificar a disponibilidade da restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em "Consultar a Restituição". O site oferece orientações e canais de atendimento, permitindo tanto uma consulta simples quanto uma detalhada, por meio do extrato de processamento disponível no e-CAC. Caso encontre pendências na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo eventuais erros.

A Receita Federal do Brasil disponibiliza um aplicativo móvel que permite consultar informações sobre restituições do Imposto de Renda e a situação do CPF. A RFB garante que os pagamentos de restituições sejam feitos apenas em contas de titularidade do contribuinte, bloqueando pagamentos em caso de erros ou problemas nos dados bancários.

Para evitar prejuízos, há um serviço de reagendamento de créditos, oferecido pelo Banco do Brasil, que permite ao contribuinte corrigir suas informações bancárias e reagendar o crédito em um ano após a tentativa inicial, facilitando o processo pelo portal do BB ou por meio da Central de Relacionamento.

O contribuinte tem um ano para resgatar os valores da restituição. Caso não resgate, ele deve solicitar o valor pelo Portal e-CAC da Receita Federal, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicando em “Meu Imposto de Renda” e escolhendo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)