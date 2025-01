Receita divulga lote residual da restituição nesta sexta-feira (24); veja que tem direito no Pará

Em todo o país, nesta sexta-feira (24), vai estar disponível para consulta o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do mês de janeiro de 2025 a partir das 10h.

A Receita Federal informa que ao todo, mais de 268.114 contribuintes serão contemplados, no valor total de R$ 864,8 milhões. No Pará, o valor total é de R$ 16.801.570,35 a ser distribuído entre 6.053 contribuintes. O crédito bancário será feito em 31 de janeiro.

A 2ª Região Fiscal da RF compreende os estados do PA, AC, AM, AP, RO e RR, com o total de 12.979 contribuintes, com direito a créditos no valor total de R$ 38,2 milhões. De acordo com a Receita, do total dos R$ 864 milhões, R$ 402.884.365,32 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, o que corresponde a 7.321 restituições para idosos acima de 80 anos.

Também, 52.525 restituições serão para contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.519 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 16.003 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 125.751 restituições serão destinadas a contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas, ainda, 61.995 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Restituições em Belém, Marabá e Santarém

Os contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas somam 3.681 pessoas que terão direito a R$ 12.449.921,58. Em Marabá, serão R$ 2.919.734,47 para 1.581 contribuintes e em Santarém são R$ 1.431.914,30 para 791 contribuintes.

O contribuinte deve acessar a página da Receita na internet Receita Federal, para saber se a restituição está disponível. No site da RF, deve-se clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, para uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração.

Prazo para resgate

Segundo a Receita Federal, o pagamento das restituições será feito apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte, para evitar erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita ainda oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo agente financeiro Banco do Brasil pelo prazo de um ano da primeira tentativa de crédito.

Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal Banco do Brasil ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).