Pará supera 30 mil empregos formais em 2025 e lidera geração de postos na Região Norte

O mercado de trabalho do Pará fechou o mês de julho de 2025 com saldo positivo de 4.882 novos postos de trabalho, resultado de 45.346 admissões e 40.464 desligamentos, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira, 28, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O desempenho colocou o Estado na 9ª posição no ranking nacional.

Setores que mais cresceram em julho

No período, a maioria dos macrossetores apresentou crescimento. O destaque foi o Setor de Serviços, responsável por 2.781 vagas. Na sequência vieram a Construção (+1.072), Indústria (+774), Comércio (+672) e setores não identificados (+1). Apenas a Agropecuária registrou saldo negativo, com a perda de 418 postos de trabalho.

Acumulado do ano já ultrapassa 30 mil empregos

Entre janeiro e julho de 2025, o Pará já soma 30.510 novos empregos formais, resultado de 305.703 admissões e 275.193 desligamentos. O desempenho garante ao Estado a 13ª posição nacional no acumulado do ano.

Nesse período, o Setor de Serviços também liderou a geração de empregos, com 15.390 postos criados. O Comércio vem em seguida, com 6.524, seguido da Indústria (5.503), Construção (5.081) e setores não identificados (5). Já a Agropecuária acumulou queda de 1.993 postos de trabalho.

Região Norte: Pará concentra mais de 50% das vagas criadas

Na Região Norte, o saldo positivo de julho foi de 8.128 novos postos, com 112.163 admissões e 104.035 desligamentos. O Pará respondeu sozinho por mais da metade desse resultado. No acumulado do ano, os estados da região somam 76.705 novas vagas, oriundas de 782.631 admissões e 705.926 desligamentos. O Pará foi responsável por 39% do total, reforçando sua posição de destaque na geração de empregos.

Cenário nacional

Em julho, São Paulo liderou o ranking com 706.897 admissões e 664.099 desligamentos. Já o Espírito Santo ficou na última posição, registrando 49.576 admissões e 51.957 desligamentos.

Expectativa para o restante do ano

Segundo as projeções do Dieese/PA, se o ritmo médio de cerca de 42 mil admissões mensais for mantido, o Pará poderá encerrar 2025 com aproximadamente 500 mil contratações, superando o volume de 2024, quando foram registradas cerca de 45 mil admissões.