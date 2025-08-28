Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará supera 30 mil empregos formais em 2025 e lidera geração de postos na Região Norte

Dieese projeta que até o fim do ano, Estado poderá gerar 500 mil contratações

Paula Almeida / Especial para O Liberal
fonte

Ministério Público do Trabalho e Seaster incentivam inserção da população LGBTQIA+ no mercado (Foto: Agência Brasil)

O mercado de trabalho do Pará fechou o mês de julho de 2025 com saldo positivo de 4.882 novos postos de trabalho, resultado de 45.346 admissões e 40.464 desligamentos, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira, 28, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O desempenho colocou o Estado na 9ª posição no ranking nacional.

Setores que mais cresceram em julho

No período, a maioria dos macrossetores apresentou crescimento. O destaque foi o Setor de Serviços, responsável por 2.781 vagas. Na sequência vieram a Construção (+1.072), Indústria (+774), Comércio (+672) e setores não identificados (+1). Apenas a Agropecuária registrou saldo negativo, com a perda de 418 postos de trabalho.

Acumulado do ano já ultrapassa 30 mil empregos

Entre janeiro e julho de 2025, o Pará já soma 30.510 novos empregos formais, resultado de 305.703 admissões e 275.193 desligamentos. O desempenho garante ao Estado a 13ª posição nacional no acumulado do ano.

Nesse período, o Setor de Serviços também liderou a geração de empregos, com 15.390 postos criados. O Comércio vem em seguida, com 6.524, seguido da Indústria (5.503), Construção (5.081) e setores não identificados (5). Já a Agropecuária acumulou queda de 1.993 postos de trabalho.

Região Norte: Pará concentra mais de 50% das vagas criadas

Na Região Norte, o saldo positivo de julho foi de 8.128 novos postos, com 112.163 admissões e 104.035 desligamentos. O Pará respondeu sozinho por mais da metade desse resultado. No acumulado do ano, os estados da região somam 76.705 novas vagas, oriundas de 782.631 admissões e 705.926 desligamentos. O Pará foi responsável por 39% do total, reforçando sua posição de destaque na geração de empregos.

Cenário nacional

Em julho, São Paulo liderou o ranking com 706.897 admissões e 664.099 desligamentos. Já o Espírito Santo ficou na última posição, registrando 49.576 admissões e 51.957 desligamentos.

Expectativa para o restante do ano

Segundo as projeções do Dieese/PA, se o ritmo médio de cerca de 42 mil admissões mensais for mantido, o Pará poderá encerrar 2025 com aproximadamente 500 mil contratações, superando o volume de 2024, quando foram registradas cerca de 45 mil admissões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dieese pará

CAGED

empregos formais
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

oportunidade de emprego

OEI abre três seleções para trabalho relacionado a COP 30 com atuação em Belém

As vagas são oportunidades de emprego voltadas ao plano de sustentabilidade da conferência; confira os editais

28.08.25 16h50

economia

Pará supera 30 mil empregos formais em 2025 e lidera geração de postos na Região Norte

Dieese projeta que até o fim do ano, Estado poderá gerar 500 mil contratações

28.08.25 15h26

projetos prioritários

Pacto Contra a Fome apresenta 7 projetos de lei no Congresso; 2 PLs são de senadores do Pará

Elaboração da Agenda Legislativa contou com apoio de 18 entidades da sociedade civil

28.08.25 14h06

BENÉFICO?

Preço do ovo cai em Belém, mas economista descarta efeito do tarifaço nos EUA

Levantamento do Dieese mostra recuo de até 14% em julho, mas preços ainda acumulam altas em 2025

28.08.25 13h56

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

ECONOMIA

Mega Auto Feirão Porto Futuro abre em Belém com condições especiais e promessa de movimentar o setor

As vantagens para os consumidores vão desde carros com até 60 meses para pagar até motos sem entrada; confira

21.08.25 18h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda