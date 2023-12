Pará registra saldo negativo de empregos em novembro

O estado do Pará registrou, em novembro, saldo negativo de postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Naquele mês, conforme aponta a plataforma, foram 34.128 admissões e 34.179 desligamentos, acarretando um saldo negativo ao Pará de 51 postos de trabalhos.

A maior baixa de empregos ocorreu nos postos formais vinculados ao setor da construção civil, onde foram registrados 5.714 admissões e 8.690 desligamentos. Com isso, o saldo negativo em novembro para o setor foi de 2.976 postos a menos no mercado de trabalho, com variação negativa de 3,22%. Além da construção, outros dois setores também registraram perdas de postos de trabalho: a indústria e a agropecuária.

“Os números de demissões e admissões para este período do ano é considerado normal para o setor. Estamos no período do inverno, o que diminui o número de trabalhadores em canteiros de obras, isto ocorre, também, por medidas de segurança. A expectativa para os próximos meses é que as admissões aumentem. Devemos considerar que, com a aceleração das obras do Minha Casa Minha Vida e as obras que compõem o desenvolvimento de Belém para a COP 30, irão colaborar para o aumento da empregabilidade na construção civil”, analisa Fabrizio Gonçalves, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon/PA).

VEJA MAIS

A agropecuária foi a que registrou a segunda maior baixa no Pará. Segundo os dados do novo Caged, o setor admitiu 2.168 pessoas em novembro. Em contrapartida, desligou 2.571, gerando também um saldo negativo de 403 postos a menos no mercado formal. Já a terceira baixa, ainda que modesta, foi no setor da indústria, que registrou saldo negativo de 12 postos, levando em conta 2.168 admissões contra 2.571 desligamentos.

Guilherme Minssen, zootecnista da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), avalia que, neste final de ano, a agropecuária atravessa um período difícil no Pará. “Houve um aumento no desemprego, e a maior insegurança jurídica dos últimos tempos também está afetando nossa economia, principalmente em um setor que não vê, no momento, outra saída, pois forças maiores estão agindo contra os produtores rurais, em áreas que antes eram consolidadas para os produtores”, diz.

Comércio e serviços tiveram saldo positivos

As variações positivas, que ajudaram a equilibrar o saldo paraense em novembro, foram nos setores de serviços e comércio. Juntos, os setores admitiram 22.408 pessoas e desligaram 19.068, gerando um saldo de 3.340 postos de carteira assinada. Individualmente, o saldo de empregos do comércio foi de 2.115, com 10.278 admissões e 8.163 desligamentos. Já no setor de serviços o saldo foi de 1.225, com 12.130 admissões e 10.905 desligamentos.

VEJA MAIS

Serviços lidera a geração de empregos no Pará

Em novembro, o estoque de empregos no Pará foi de 906.819 postos de trabalho. O setor de serviços é o que lidera a geração de empregos no Pará. Conforme apontam os dados do novo Caged, o setor fechou novembro com um estoque de 379.369 postos de trabalho, sendo seguido pelo comércio, com estoque de 270.949; pela indústria, com reserva de 134.999; pela construção, com 89.565; e pela agropecuária,com 61.942 postos de estoque.

Brasil registra saldo positivo

No Brasil, no mês passado, houve um saldo positivo de 130.097 postos de trabalho com carteira assinada. Ao levar em conta o desempenho de todos os estados e Distrito Federal, naquele mês, foram 1.866.752 admissões e 1.736.655 demissões. A maioria dos empregos formais foi contabilizada no setor de serviços (92.620) e no comércio (88.706). Com isso, o estoque total recuperado para o Caged foi de 44.358.892 postos de trabalho formais.

Pará gerou mais de 400 mil postos de trabalho em 2023

No acumulado do ano, o Pará apresenta desempenho positivo quanto à geração de emprego, apesar do saldo negativo em novembro.Entre os meses de janeiro e novembro foram 421.265 novos postos de trabalho contra 365.731 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 55.534. Nesta perspectiva, todos os setores tiveram desempenho positivo, com destaque para serviços, construção e comércio, com saldos de 21.237, 12.681 e 10.342, respectivamente.

VEJA MAIS

Empregos no Pará (novembro)

Admissões: 34.128

Desligamentos: 34.179

Saldo: -51

Empregos no Pará (janeiro a novembro)

Admissões: 421.265

Desligamentos: 365.731

Saldo: 55.534

Fonte Caged / MTE