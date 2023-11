Pará: outubro registra alta de 87% no saldo de trabalhos intermitentes e temporários, diz Caged

O desempenho do Pará no mês de outubro foi positivo no que diz respeito à geração de empregos formais nas modalidades de trabalho intermitente e temporário. Segundo o novo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado nesta terça-feira (28), o saldo de ocupações desses tipos ficou em 223 em outubro.

Esse número, que é a diferença entre 603 admissões e 380 desligamentos, representa alta de 87,39% em relação ao saldo do mesmo período do ano passado, de 119, após 581 contratações e 462 demissões.

A pesquisa ainda faz uma comparação com o mês de setembro deste ano. No período, o Estado teve 635 admissões, mas demitiu 456 trabalhadores, o que gerou um saldo de 179 postos de trabalho. Entre setembro e outubro de 2023, portanto, a alta no número ficou em 24,58%, aponta o Caged.