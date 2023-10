Setor de serviços impulsiona abertura de vagas com carteira assinada em setembro, aponta Caged

Em setembro, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registrou a abertura líquida de 211.764 vagas de emprego com carteira assinada, com destaque para o desempenho positivo do setor de serviços, que criou 98.206 postos formais, seguido pelo comércio, responsável pela abertura de 43.465 vagas.

A indústria geral também contribuiu com 43.214 vagas no mês, enquanto a construção civil apresentou um saldo de 20.941 contratações. No setor agropecuário, foram geradas mais 20.941 vagas.

Em todo o país, as 27 Unidades da Federação apresentaram resultados positivos no Caged em setembro. São Paulo teve o melhor desempenho, com a criação de 47.306 postos de trabalho, enquanto o Acre teve o desempenho mais modesto, registrando a abertura de apenas 360 vagas no mesmo período.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada em setembro foi de R$ 2.032,07, em comparação com os R$ 2.040,14 registrados em agosto, refletindo uma diminuição de R$ 8,07 no salário médio de admissão em relação ao mês anterior.