Pará registra o maior número de tentativas de fraude na região Norte durante outubro de 2024

Somente no mês de outubro do ano passado, o Pará registrou 33 mil tentativas de fraude. Na região Norte, o Estado foi responsável pela maior parte das diligências e Roraima foi o que obteve a menor, com apenas dois mil. Os dados citados fazem parte do levantamento feito pelo Serasa Experian, divulgado na última segunda-feira, 6. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em 2024, foram registradas 16.729 ocorrências de estelionato virtual, enquanto que no ano anterior o total de registros foi 16.654.

Dentre as várias modalidades de fraude, há a de fraudar cartões de crédito, onde criminosos utilizam as informações do titular para realizar compras, trazendo grande prejuízo para a vítima.

De acordo com Yuri Vilanova, delegado titular da Delegacia do Consumidor (Decon), a ocorrência desse tipo de golpe, geralmente, tem relação com compras realizadas pela internet, onde há maior possibilidade de vazamento de dados.

“As fraudes mais recorrentes envolvendo cartão de crédito normalmente têm relação às compras feitas pelo ambiente virtual. Nesses casos, muitas vezes, há o vazamento de dados dos clientes, onde informações pessoais dos consumidores são copiadas e utilizadas”, informa.

O delegado sugere que, para evitar fraudes desse tipo, o consumidor deve utilizar a modalidade “cartão virtual”, que está disponível nos aplicativos de bancos e pode ser usado por apenas 24 horas.

“Uma forma de proteger as informações do cartão, é utilizar uma modalidade chamada cartão virtual. Neste caso, os bancos oferecem a oportunidade de você gerar um cartão provisório que tem um prazo, normalmente, de 24 horas para ser usado, depois desse tempo, o cartão não funciona mais, não tem mais utilidade. Essa forma limita a área de compra e faz com que o consumidor tenha mais controle sobre as suas informações, evitando assim o vazamento dos dados do seu cartão principal”.

Tentativas de fraudes foram maiores em outubro

De acordo com o relatório do Serasa, outubro foi o segundo mês do ano que teve o maior número de tentativas de golpes registradas no país, chegando ao total de 1.055.272 ocorrências. O levantamento foi feito pelo Indicador de Tentativas de Fraude, da Serasa Experian, e representa um aumento de 15% comparado ao mesmo período em 2023.

No mês analisado, o setor que mais registrou tentativas de fraudes foi o de bancos e cartões, com um percentual de 52,8%. Dentre as ocorrências registradas no Brasil, as três mais comuns foram: inconsistências nas informações cadastrais, com 58,1%; padrões fraudulentos ligados à autenticidade de documentos e validação biométrica (33,4%) e comportamentos suspeitos em dispositivos, com 8,5%.