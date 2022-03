Pará registra crescimento de 13,7% em títulos de capitalização

No ano de 2021, o mercado de títulos de capitalização do Pará encerrou com crescimento acima da média nacional e regional: 13,7%, totalizando R$ 372 milhões. Os números foram consolidados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia vinculada ao Ministério da Economia, e divulgados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). O resultado coloca o Estado como o maior mercado do segmento da Região Norte, com cerca de 41% de todo o volume comercializado. Entre prêmios e resgates, foram injetados R$ 287 milhões na economia paraense no período. Em todo o país, as receitas de capitalização crescerem 5,9%. Já a região Norte teve um incremento de 9,48% nas vendas.

Para o presidente da FenaCap, Marcelo Farinha, faz uma análise do mercado de títulos diante dos cenários de retração, como o vivido dos períodos mais intensos da pandemia da covid-19 e avaliou o resultado obtido pelo Pará. “Nós, da Fenacap, acreditamos que a economia, e particularmente nosso ramo de negócios, a capitalização, dá sinais de que o pior já passou. Economias estaduais mais robustas, como a paraense, tendem a ter um desempenho melhor”, disse.

O estrategista-chefe e diretor da Ação Brasil Investimentos, Márcio Baena justifica que os indicadores da Susep demonstram a performace do setor. “Mostra a força de vendas dos profissionais bancários, pois é um produto (título) muito difícil de ser vendido. Como dinheiro aplicado no decorrer do tempo faz o dinheiro crescer exponencialmente, com os juros compostos, assim deixar o dinheiro parado em um título que perde pra inflação e depois aplicações conservadoras não é um bom negócio”, afirma. Ao mesmo tempo, ele ensina e diz “título de capitalização não é investimento. Boa parte do valor pago no título é para os sorteios, para o banco e por fim para a capitalização do dinheiro que pode ser resgatado após um prazo”. Os números do Pará referente ao mercado de capitalização demonstram que as “pessoas carecem de mais informações”. “É como se a pessoa fosse tentar a sorte mesmo, mas tem também as metas dos bancos”. “As pessoas devem ser avisadas que capitalizaçao não é investimento, e se não forem, é um problema. Investimentos de verdade, segundo ele, é renda fixa (CDB, LC e LCA)”.

O economista Nélio Bordalo opina que quem adquire esses títulos não aplica valores altos, pois não rende juros como outras aplicações financeiras. “Praticamente o título de capitalização é uma espécie de loteria, um jogo em que o cliente pode ganhar prêmios de valores sigficativos. A vantagem em relação a outros tipos de jogos é que, na capitalização, o dinheiro do cliente não se perde, pois no final do prazo do título ele é resgatado com alguma correção”, acredita. O especialista acredita ainda que a possibilidade de ganhar dinheiro nos sorteios realizados pelos bancos, seja um atrativo quantidade grande de clientes. “Além disso, os valores mensais a serem aplicados pelos clientes são pequenos, assim não prejudica o orçamento doméstico das pessoas”, complementa.