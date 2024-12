Pará Negócios gera mais de R$ 20 milhões em vendas

A 11ª Feira Pará Negócios em Belém movimentou mais de R$ 20 milhões em comercializações, registrou mais de 30 mil visitantes e capacitou 10 mil pessoas, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, da última sexta-feira (29/11) ao domingo (1º/12), em Belém. Um resultado maior que o projetado pela Associação Comercial do Pará (ACP), promotora do evento.

“Esta edição superou todas as expectativas. Mais de 30 mil visitantes, e a nossa proposta inicial, que era de R$ 20 milhões, também, foi superada em geração de negócios. Nós capacitamos com os cursos da programação técnica mais de 10 mil pessoas, então foi um sucesso”, disse o superintendente da Associação Comercial do Pará (ACP), Lúcio Cavalcanti, na noite deste domingo.

Em Belém, Edição da Pará Negócios 2024

Lúcio destacou que o tema com foco na bioeconomia e no desenvolvimento ambiental dialogando com a preparação de Belém para a COP 30, teve grande adesão dos empreendedores. "Estamos com um feedback ótimo dos expositores. Todo mundo vendeu e está saindo satisfeito. A proposta que trouxemos de inserir a questão ambiental no mercado teve uma aceitação fora do comum”.

A Edição 2024 dispôs um mix de empreendimentos diversificados no Pavilhão de Exposição do Hangar. Nenhum segmento ficou de fora; indústria, comércio, serviços e agro participaram da Pará Negócios 2024, em meio a uma programação técnica gratuita que disponibilizou mais de 10 mil vagas em cursos de capacitação profissional.

Grupo Liberal investe em marketing estratégico

O Grupo Liberal ocupou um estande estratégico na Pará Negócios, com a Área de Negócios da empresa exibindo o potencial de alcance de visibilidade e de impulso à comercialização, gerados pelos veículos da empresa.

Supervisora de Assinaturas do Grupo, Sheila Belucio fez um balanço positivo. “Foi produtivo, para nós, além de nós fazermos assinaturas nos três dias, também pudemos passar a credibilidade de nossos produtos. As pessoas têm curiosidade, interesse em conhecer o que nós oferecemos por termos o digital, o impresso, a rádio, por exemplo”.

"É realmente uma novidade trazer obras de arte para dentro de uma feira de negócios, e, por esse motivo, as pessoas vieram conhecer o trabalho da artista”, afirmou Ana Laura Souza, expositora do estande da Galeria Rose Maiorana. O espaço artístico e cultural atraiu visitantes. “Foi legal, interessante, muita gente veio obter obras para levar para suas empresas e casas”, afirmou Ana Laura.

O expositor e gerente de vendas da empresa Resolve Energia Solar, Yuri Conduru, informou que a empresa fechou cerca de R$ 4 milhões em vendas. “Nós atendemos a média de 592 clientes aqui no estande, gerando mais de R$ 9 milhões, em propostas. E desse total, a fechou em negócios concretos, quase R$ 4 milhões, nesses três dias, vendendo projetos para 146 clientes, com predominância de casas mas também para empresas", disse Yuri.

A proprietária da empresa Lábios de Mel, Márcia Nóbrega, também estava satisfeita com a Pará Negócios. A empresa realiza o ciclo completo da cadeia do cacau, do plantio e cultivo da fruta na fazenda Iracema, em São Francisco do Pará, à industrialização do chocolate, como produto final ao consumidor. "Eu não tenho loja física, eu quero dar visibilidade ao meu negócio, eu foquei relacionamentos, e estou bastante satisfeita. Só posso dar nota 10 à Pará Negócios”, disse Márcia, cuja empresa, que atende pelo Instagram no endereço @labiosdemelchocolates.

Já o Verde Bank estreou na feira com o objetivo de se aproximar de pequenos e médios empresários e a equipe gostou do resultado. “Nós apresentamos soluções financeiras voltadas à economia regional”, disse Rafael Carvalho, diretor comercial do banco digital, que destacou a importância do evento: “A Pará Negócios foi um espaço essencial para entender as demandas reais do mercado local, queremos contribuir para que pequenos e médios negócios de Belém e região tenham acesso a ferramentas financeiras que impulsionam seu crescimento de forma sustentável”.