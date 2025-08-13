Pará lidera ranking de voos cancelados na Região Norte
Cancelamentos afetam mais de 86 mil passageiros, principalmente em Belém
Mais de 86 mil passageiros foram afetados por cancelamentos de voos no Pará, segundo levantamento da plataforma Resolvvi. A maior parte ocorreu no Aeroporto Internacional de Belém. Entre maio de 2024 e maio deste ano, o Estado registrou 682 voos cancelados, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) compilados pela Resolvvi. Com base na média de 127 passageiros por voo, estima-se que 86.614 pessoas tenham sido impactadas.
A maior parte dos cancelamentos envolveu voos com origem ou destino em Belém. Terminais regionais como Marabá, Santarém e Altamira também registraram interrupções, mostrando a instabilidade das rotas em áreas com menor frequência de voos.
Comparação com outros estados
O número de cancelamentos no Pará é mais que o dobro do registrado em estados como Roraima (116) e Amapá (138), que aparecem nas últimas posições da Região Norte. O Pará lidera a lista regional, à frente de Amazonas (491) e Rondônia (236). Ao todo, a Região Norte contabilizou 2.042 cancelamentos, afetando mais de 259 mil passageiros.
“Na Região Norte, a aviação é, muitas vezes, o único meio de deslocamento rápido entre municípios. Isso torna cada cancelamento ainda mais sensível. Deixa de ser apenas um transtorno, e vira um entrave à mobilidade e à conexão regional”, afirma Bruno Arruda, CEO da Resolvvi.
Apesar do impacto, menos de 5% dos passageiros prejudicados recorrem à Justiça para buscar reparação, mesmo quando têm direito à compensação. Desde 2017, a Resolvvi já recuperou mais de R$ 122 milhões em indenizações, com taxa de sucesso próxima a 89%.
No panorama nacional, foram contabilizados 40.653 voos cancelados no período, atingindo mais de 5,1 milhões de passageiros. Segundo a Resolvvi, a análise regionalizada ajuda a fortalecer a transparência e estimular a defesa dos direitos do consumidor aéreo, especialmente em estados com desafios logísticos como o Pará.
Thaline Silva, estagiária de jornalismo, com supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com
