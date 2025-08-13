Pará lidera ranking de voos cancelados na Região Norte

Mais de 86 mil passageiros foram afetados por cancelamentos de voos no Pará, segundo levantamento da plataforma Resolvvi. A maior parte ocorreu no Aeroporto Internacional de Belém. Entre maio de 2024 e maio deste ano, o Estado registrou 682 voos cancelados, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) compilados pela Resolvvi. Com base na média de 127 passageiros por voo, estima-se que 86.614 pessoas tenham sido impactadas.

A maior parte dos cancelamentos envolveu voos com origem ou destino em Belém. Terminais regionais como Marabá, Santarém e Altamira também registraram interrupções, mostrando a instabilidade das rotas em áreas com menor frequência de voos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Latam vai ampliar em cerca de 20% número de voos internacionais operados a partir do Brasil]]

Comparação com outros estados

O número de cancelamentos no Pará é mais que o dobro do registrado em estados como Roraima (116) e Amapá (138), que aparecem nas últimas posições da Região Norte. O Pará lidera a lista regional, à frente de Amazonas (491) e Rondônia (236). Ao todo, a Região Norte contabilizou 2.042 cancelamentos, afetando mais de 259 mil passageiros.

“Na Região Norte, a aviação é, muitas vezes, o único meio de deslocamento rápido entre municípios. Isso torna cada cancelamento ainda mais sensível. Deixa de ser apenas um transtorno, e vira um entrave à mobilidade e à conexão regional”, afirma Bruno Arruda, CEO da Resolvvi.

Apesar do impacto, menos de 5% dos passageiros prejudicados recorrem à Justiça para buscar reparação, mesmo quando têm direito à compensação. Desde 2017, a Resolvvi já recuperou mais de R$ 122 milhões em indenizações, com taxa de sucesso próxima a 89%.

No panorama nacional, foram contabilizados 40.653 voos cancelados no período, atingindo mais de 5,1 milhões de passageiros. Segundo a Resolvvi, a análise regionalizada ajuda a fortalecer a transparência e estimular a defesa dos direitos do consumidor aéreo, especialmente em estados com desafios logísticos como o Pará.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, com supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com