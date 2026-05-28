Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará já soma 41 mil declarações retidas na 'malha fina' da Receita Federal

Mais de 128 mil contribuintes ainda precisam prestar contas com a Receita até esta sexta-feira (29/5)

O Liberal
fonte

Até o momento, foram entregues 828 mil das 957 mil declarações esperadas no Estado (Foto: Guilherme Dionízio / AE / Arquivo O Liberal)

No Pará, 41.889 contribuintes caíram na malha fiscal (“malha fina”) da Receita Federal, por divergências ou erros nos valores informados. O número representa 5% do total de 828.782 declarações do imposto de renda pessoa física 2026 enviadas no Estado, conforme o último balanço, divulgado às 10h45 desta quinta-feira (28/5).

Veja mais

image Vendeu férias em 2025? Veja passo a passo de como declarar no Imposto de Renda 2026
O preenchimento correto evita divergências com os dados enviados pelas empresas e reduz o risco de cair na malha fina

image Imposto de Renda 2026: Fique fora da malha fina e não perca o prazo. Confira!
Em Belém, o advogado Gabriel Margalho, especialista em direito tributário e gestão tributária, dá dicas de ouro para a correta declaração do imposto de renda

O prazo de entrega, que começou no dia 23 de março, termina às 23h59m59s desta sexta-feira, 29 de maio. Segundo a Receita, 957.504 documentos são esperados no Pará. Ou seja, mais de 128 mil contribuintes ainda precisam prestar contas com o órgão no último dia do prazo. Em todo o Brasil, 32,4 milhões de declarações já foram entregues. Desse total, 4,97% (1,61 milhão) foram retidas na malha fina.

A Receita Federal reforça a importância de enviar a declaração dentro do prazo para evitar o pagamento de multas. No caso de apresentação após o prazo previsto ou da não apresentação, a multa, existindo imposto devido, pode ser de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Inexistindo imposto devido, a multa será de R$ 165,74.

Os contribuintes também foram orientados a verificar atentamente as informações antes da transmissão, utilizando a declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento, bem como monitorar o processamento da declaração por meio do aplicativo oficial da Receita Federal ou pela página gov.br/receitafederal.

No caso das declarações em que a Receita encontrou divergências ou erros nos valores informados, a orientação é regularizar rapidamente eventuais pendências para evitar permanência em malha.

O contribuinte pode consultar a situação da sua declaração pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda" disponível na internet ou para dispositivos móveis (celulares e tablets). No mesmo sistema, é possível consultar as suas pendências e verificar o motivo. Basta acessar e clicar no serviço "Pendências de malha". É possível ainda corrigir a declaração original enviando uma declaração retificadora, no mesmo programa ou aplicativo utilizado no envio inicial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

crime organizado

Segunda fase da Carbono Oculto vai a endereços nobres ligados ao PCC no Rio e em SP

A sonegação fiscal e a adulteração de combustíveis ampliaram os lucros obtidos pelo grupo em ao menos R$ 26 bilhões desde 2022

28.05.26 14h07

jornada de trabalho

Hugo Motta, sobre fim da 6x1: Alcolumbre dará a tramitação correta à proposta

Motta avaliou de forma "extremamente positiva" a aprovação da PEC

28.05.26 14h06

combustíveis

Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina para as refinarias; subvenção aliviará aumento

O reajuste é menos da metade da defasagem dos preços da Petrobras em relação ao mercado internacional

28.05.26 14h05

combustíveis

Preço da gasolina: Petrobras anuncia reajuste com aumento de R$ 0,04 por litro

Empresa destacou o desconto de R$ 0,44 por litro aos produtores e importadores do combustível, para conter a alta

28.05.26 13h25

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

ECONOMIA

Voos para Salinas em julho 2026 superam preço de viagens ao Nordeste

Para quem deseja escapar ir ao município de Salinópolis, os voos comerciais aparecem como alternativa rápida quando comparada à viagem de ônibus

22.05.26 12h23

ECONOMIA

FGTS libera novo saque de R$ 8,4 bilhões; saiba quem pode receber

Os valores podem ser utilizados pelos beneficiários, inclusive, para renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola 2.0

26.05.26 8h39

IMPOSTO DE RENDA

Receita Federal abre consulta ao maior lote de restituição da história nesta sexta-feira

Com R$ 16 bilhões liberados para 8,7 milhões de contribuintes, primeiro lote do IRPF 2026 supera recordes anteriores e deve impulsionar a economia brasileira ainda em maio

21.05.26 14h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda