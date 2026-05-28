Pará já soma 41 mil declarações retidas na 'malha fina' da Receita Federal

No Pará, 41.889 contribuintes caíram na malha fiscal (“malha fina”) da Receita Federal, por divergências ou erros nos valores informados. O número representa 5% do total de 828.782 declarações do imposto de renda pessoa física 2026 enviadas no Estado, conforme o último balanço, divulgado às 10h45 desta quinta-feira (28/5).

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O prazo de entrega, que começou no dia 23 de março, termina às 23h59m59s desta sexta-feira, 29 de maio. Segundo a Receita, 957.504 documentos são esperados no Pará. Ou seja, mais de 128 mil contribuintes ainda precisam prestar contas com o órgão no último dia do prazo. Em todo o Brasil, 32,4 milhões de declarações já foram entregues. Desse total, 4,97% (1,61 milhão) foram retidas na malha fina.

A Receita Federal reforça a importância de enviar a declaração dentro do prazo para evitar o pagamento de multas. No caso de apresentação após o prazo previsto ou da não apresentação, a multa, existindo imposto devido, pode ser de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Inexistindo imposto devido, a multa será de R$ 165,74.

Os contribuintes também foram orientados a verificar atentamente as informações antes da transmissão, utilizando a declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento, bem como monitorar o processamento da declaração por meio do aplicativo oficial da Receita Federal ou pela página gov.br/receitafederal.

No caso das declarações em que a Receita encontrou divergências ou erros nos valores informados, a orientação é regularizar rapidamente eventuais pendências para evitar permanência em malha.

O contribuinte pode consultar a situação da sua declaração pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda" disponível na internet ou para dispositivos móveis (celulares e tablets). No mesmo sistema, é possível consultar as suas pendências e verificar o motivo. Basta acessar e clicar no serviço "Pendências de malha". É possível ainda corrigir a declaração original enviando uma declaração retificadora, no mesmo programa ou aplicativo utilizado no envio inicial.