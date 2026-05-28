Preço da gasolina: Petrobras anuncia reajuste com aumento de R$ 0,04 por litro

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28/5) um novo ajuste nos preços da gasolina A para as distribuidoras. Segundo a empresa, com a aplicação de um desconto, o aumento efetivo será de apenas R$ 0,04 por litro.

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Este desconto, no valor de R$ 0,44 por litro, está alinhado a um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira, que estabeleceu um subsídio para o combustível.

A medida governamental tem duração prevista de dois meses. O objetivo é conter os efeitos da alta nos preços dos combustíveis, influenciada principalmente pela guerra em curso no Oriente Médio.

O pagamento do subsídio de R$ 0,44 por litro será efetuado diretamente aos produtores e importadores de gasolina. A operacionalização e a fiscalização desse processo ficarão a cargo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).