Pará integra leilão de transmissão de energia marcado para sexta com bilhões em investimentos

O Pará está entre os estados contemplados no primeiro Leilão de Transmissão de 2026, que será realizado nesta sexta-feira (27), com previsão de investimentos bilionários na expansão da rede elétrica nacional. Promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o certame inclui obras de infraestrutura que reforçam o papel estratégico do estado no sistema energético brasileiro.

Nesta primeira etapa, serão ofertados cinco lotes, com investimentos estimados em R$ 3,3 bilhões. Os empreendimentos abrangem a construção e manutenção de 798 quilômetros de linhas de transmissão, além da instalação de 1.950 megavolt-amperes (MVA) em capacidade de transformação em subestações e equipamentos voltados à estabilidade do sistema elétrico. Os projetos estão distribuídos em 11 estados brasileiros, incluindo o Pará.

No estado, os empreendimentos previstos no leilão devem se concentrar principalmente em áreas estratégicas do sudeste e nordeste paraense, regiões que concentram parte relevante da geração e do escoamento de energia elétrica. Municípios próximos a polos como Parauapebas, Marabá e Redenção, no sudeste paraense, além de trechos no nordeste, ligados à integração com o sistema interligado nacional, estão no radar das obras. A escolha dessas áreas leva em conta a necessidade de ampliar a capacidade de transmissão em corredores já sobrecarregados e garantir maior segurança no fluxo de energia produzido, sobretudo a partir de grandes usinas instaladas na região Norte.

A expectativa é de que os investimentos resultem na geração de cerca de 8,4 mil empregos diretos e indiretos ao longo das fases de construção e operação. O leilão será realizado a partir das 10h, na sede da B3, em São Paulo, com a participação de empresas interessadas nas concessões.

O modelo do certame, no entanto, prevê uma dimensão ainda maior. Isso porque o leilão foi dividido em duas etapas. Inicialmente, o planejamento incluía nove lotes, com cerca de 859 quilômetros de linhas e investimentos superiores a R$ 5 bilhões. Parte desses empreendimentos foi retirada da primeira fase e deverá ser licitada posteriormente.

A segunda etapa ainda não tem data definida e depende da análise do Tribunal de Contas da União (TCU), que avalia questões relacionadas a contratos antigos de transmissão de energia. Apenas após essa deliberação será possível avançar com a nova rodada de concessões.

Conforme o que foi aprovado e divulgado pela Aneel, as concessões terão prazo de 30 anos. As empresas vencedoras serão responsáveis pela implantação, operação e manutenção das estruturas, com prazo de execução das obras variando entre 42 e 60 meses após a assinatura dos contratos.