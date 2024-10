Pará gerou mais de 37 mil novos empregos formais em 2024, aponta DIEESE

Um novo estudo do DIEESE/PA, baseado nos dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, revela que o emprego formal continua a crescer no estado do Pará. Entre janeiro e agosto de 2024, 107 dos 144 municípios paraenses, representando cerca de 74%, apresentaram saldo positivo na geração de postos de trabalho.

No total, foram registradas 333.318 admissões contra 295.987 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 37.331 empregos formais no estado. A capital, Belém, destaca-se como a principal responsável por esse crescimento, com a criação de 11.900 postos de trabalho.

Entre as cidades da Região Metropolitana de Belém, o crescimento também foi notável. Além da capital, Ananindeua contribuiu com 1.401 postos de trabalho, demonstrando uma recuperação significativa na economia local. Castanhal (2.448), Parauapebas (1.945) e Marituba (878) também mostraram resultados positivos, consolidando a tendência de expansão do emprego formal na região.

Os números positivos indicam uma melhora no cenário econômico do estado, que ainda enfrenta desafios em algumas localidades. Enquanto 107 municípios viram crescimento, 37 enfrentaram perdas, sendo Tomé-açu o mais afetado, com um saldo negativo de 1.053 postos.

Dentre os 10 municípios com os maiores saldos positivos, além de Belém, destacam-se Canaã dos Carajás (3.727), Marabá (2.575) e Castanhal (2.448), todos contribuindo para o fortalecimento do emprego no estado.

A análise detalhada do DIEESE/PA ainda mostrou que todas as regiões de integração do Pará apresentaram crescimento na geração de empregos formais. A Região de Guajará liderou com um saldo positivo de 15.375 postos, seguida pela Região de Carajás com 8.254 e pela Região do Guamá com 3.489 postos de trabalho.