Saiba como usar o LinkedIn para conseguir um emprego

Em um mercado de trabalho competitivo, se destacar não é uma tarefa simples. O LinkedIn tem sido adotado por muitos profissionais para chamar a atenção. Focada em networking profissional, a plataforma é amplamente utilizada por empresas em busca de novos talentos. Especialistas confirmam que a estratégia é eficaz e forneceram compartilharam dicas para aproveitar ao máximo a plataforma. Veja:

1. Melhore seu perfil com detalhes estratégicos

Anna Padinha, executiva de Recursos Humanos e especialista em LinkedIn, destaca que um perfil bem estruturado começa com uma foto profissional e um título impactante alinhado à sua área de atuação, destacando habilidades e áreas de especialização. “O resumo profissional deve ser estratégico, contando a trajetória profissional de maneira concisa e usando palavras-chave e competências relevantes”, orienta.

Ela acrescenta que é deve-se descrever suas experiências com foco em realizações e resultados. “Ativar algumas configurações também ajudam nesse processo, como a função “Open to Work”. Nesta configuração pode- se especificar os tipos de cargos e localidades desejadas. Isso sinaliza aos recrutadores que aquele usuário está disponível para o mercado”, instrui Padinha.

2. Crie um “perfil campeão”

No LinkedIn, um bom portifólio é descrito como um “Perfil Campeão, termo que indica que houve preenchimento em todos os campos do perfil. A especialista explica que a plataforma é “intuitiva”, ou seja, ela mesmo vai direcionando o usuário para o que falta ser preenchido. “Uma das formas mais eficazes de ser encontrado é usando competências que tenham relevância com a área de atuação”, diz Padinha.

3. Aproveite o crescimento do LinkedIn em Belém

Segundo Anna Padinha, com a expansão do mercado e eventos como a COP 30, que ocorrerá em Belém em 2025, a busca por profissionais na cidade através do LinkedIn está em alta. A especialista explica que, neste cenário, recrutadores de todo o Brasil e do mundo estão cada vez mais usando a plataforma para encontrar talentos, independentemente da área de atuação ou nível hierárquico.

“Para estar entre os profissionais que mais se destacam, é necessário construir sua marca pessoal, demonstrando expertise na área de atuação, interagindo, realizando postagens, publicando artigos, participando de enquetes e buscando novas conexões. Isso é considerado 'prova social', ou seja, demonstra engajamento no mercado de trabalho e, consequentemente, chama mais atenção dos recrutadores”, diz Padinha.

4. Use o networking a seu favor

Ter uma presença ativa no LinkedIn é fundamental. “Não basta apenas buscar vagas. Quanto mais conexões você tiver e mais interagir, mais chances de ser ‘visto’”, aconselha a especialista, acrescentando que a presença diária e a interação com publicações ajudam a destacar o perfil, aumentar seguidores e, claro, aumentar suas chances de ser notado por recrutadores, o que pode resultar em convites diretos para oportunidades”.

5. Evite erros comuns

Por fim, Padinha adverte que, ao usar o LinkedIn para procurar emprego, deve-se evitar comportamentos típicos de outras redes sociais, como publicar vídeos ou fotos que não estejam relacionados ao trabalho, fazer críticas a pessoas, empresas ou colegas anteriores, deixar comentários destrutivos em postagens e discutir temas polêmicos como política e futebol. Deve-se manter um perfil profissional.

Veja mais

Especialista dá dicas para maximizar resultados

Iza Reis, executiva de Recursos Humanos e mentora em recolocação e transição de carreiras, também afirma que o LinkedIn é "essencial para quem quer entrar no mercado de trabalho ou avançar na carreira". Ela destaca que a plataforma funciona como uma "vitrine profissional", permitindo mostrar habilidades, experiências e objetivos para uma rede global de recrutadores e empregadores.

Confira as dicas da especialista:

- Crie um perfil completo e atraente: Se você é recém-formado, adicione projetos acadêmicos e experiências de estágio relevantes.

- Use palavras-chave: Identifique os termos que recrutadores usam para encontrar candidatos com suas habilidades e inclua essas palavras-chave no seu título, resumo e descrições de atividades.

- Peça recomendações: Recomendações de colegas e supervisores podem adicionar credibilidade ao seu perfil.

- Encontre oportunidades de emprego: O LinkedIn oferece várias ferramentas além do envio de currículos.

- Acompanhe empresas de interesse: Siga as empresas onde você gostaria de trabalhar para receber atualizações sobre vagas e novidades.

- Participe de grupos e interaja: Grupos do LinkedIn são ótimos para oportunidades de emprego. Participe de discussões, compartilhe conteúdo e conecte-se com outros membros relacionados à sua área.

- Envie mensagens personalizadas ao se conectar: Ao solicitar uma conexão, explique seu interesse, especialmente se for para uma vaga específica.

- Utilize a busca avançada: Use filtros como localização, setor e nível de experiência para encontrar vagas e configure alertas para ser notificado sobre novas oportunidades que correspondam ao seu perfil.

- Conecte-se com ex-colegas e superiores: Inicie sua rede com pessoas que você já conhece, como ex-colegas, supervisores e professores.

- Expanda sua rede estrategicamente: Conecte-se com profissionais da sua área de interesse, incluindo influenciadores e líderes do setor.

- Interaja regularmente com sua rede: Mantenha-se ativo curtindo, comentando e compartilhando postagens para aumentar sua visibilidade.

- Crie e compartilhe conteúdo: Compartilhe artigos e insights relacionados à sua área para demonstrar sua expertise e atrair conexões relevantes.