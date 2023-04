Pará foi o estado que vendeu o etanol mais caro do país, aponta pesquisa

O norte do país é a região que possui o valor mais caro de combustíveis, segundo o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O apontamento feito durante o fechamento da primeira quinzena de abril, mostra que a região norte foi a única a registrar aumento no valor do etanol. O Pará foi o estado que comercializou o etanol mais caro do país, segundo o relatório.

A gasolina foi encontrada a R$ 6,21, após um recuo de 0,54% no mês de março. Neste período, houve um aumento de 0,72% no valor do litro do etanol, no qual foi comercializado a R$5,04. Já o diesel comum, após recuo de 2,92%, ficou no valor de R$ 6,66, enquanto o diesel S-10 fechou o período a R$ 6,86, com redução de 1,75%.

No mês de março, a comercialização da gasolina na região paraense chegou a custa R$ 5,96, já o etanol estava no valor de R$ 5,32. Neste período de abril, o preço do etanol diminuiu para R$ 5,30, mas o valor da gasolina aumentou para R$ 6,00.

Segundo o Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, Roraima e Amapá estão entre os estados com destaques nacionais. O estado de Roraima apresentou as maiores médias do país para o diesel e para a gasolina. Porém, a região amapaense registrou os maiores recuos para o Diesel.

"O Acre registrou o maior aumento para o etanol e a redução mais expressiva para a gasolina. Apenas no Amazonas, o etanol foi considerado economicamente mais viável para abastecimento. Vale ressaltar que o etanol é considerado ecologicamente mais vantajoso para abastecimento, por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, aponta Douglas Pina sobre os outros estados da região norte.

O que é o IPTL?

A Ticket Log realiza um índice de preços de combustíveis, denominado de IPTL, que são levantados com base nos abastecimentos feitos nos 21 mil postos credenciados. A pesquisa tem grande confiabilidade por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)