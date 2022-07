Pará está próximo de concluir Pesquisa de Entorno

O IBGE já concluiu quase a totalidade está da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios em todo o País. Trata-se de uma das etapas fundamentais para o planejamento da coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022, realizada desde o dia 20 de junho. No Pará, até o final da manhã desta segunda-feira (11), quase 90% do levantamento já estavam finalizados. Com informações do IBGE.

O IBGE tinha como meta inicial a conclusão da Pesquisa de Entorno nesta terça-feira, 12. Porém, de acordo com o coordenador-técnico estadual do Censo, Luiz Cláudio Martins, já era previsto que, em alguns estados, como o Pará, com características geográficas peculiares, como grandes distâncias e locais que dependem de acesso por via fluvial, fosse necessário um tempo maior para conclusão do trabalho. “Até o momento (final da manhã de segunda, 11), estamos com 87,4% dos setores censitários do Pará finalizados. E, daqui para frente, será bem mais rápido”, aposta Martins.

O chefe da Unidade do IBGE no Pará, Rony Helder Cordeiro, lembra que, em todo o Pará, o IBGE conta com 606 Agentes Censitários Supervisores (ACS), sendo 272 desses só na Região Metropolitana de Belém, realizando a Pesquisa de Entorno. “Os trabalhos vêm sendo empreendidos sem incidentes. E, a partir de agora, continuaremos até concluir 100% dos setores no estado”, disse Cordeiro.

É na Pesquisa de Entorno que o IBGE traça um panorama da infraestrutura urbana do país, registrando a existência ou não de itens fundamentais no aparelhamento urbano, como capacidade das vias públicas, arborização, calçamento, acesso a rampas para cadeirantes etc. É também quando são checados os mapas a serem utilizados pelos recenseadores na coleta domiciliar (a partir de 1 de agosto).

Para viabilizar essa operação, o IBGE dividiu cada município do País em “setores censitários”, áreas menores com cerca 250 a 350 domicílios. No Pará, foram identificados 8.349 setores censitários, sendo 3.562 (42,7% do total) só na Região Metropolitana de Belém (RMB).