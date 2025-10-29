Capa Jornal Amazônia
Pará é o terceiro estado que mais investiu no Brasil entre janeiro e agosto de 2025

Investimentos no Pará impulsionam áreas de transporte, saneamento, educação e saúde, destacando-se como um dos principais estados do Brasil neste ano.

Jéssica Nascimento
fonte

Vista aérea de parte de Belém. (Foto: Agência Pará)

De janeiro a agosto de 2025, o estado do Pará alcançou a terceira posição no ranking dos maiores investimentos estaduais, totalizando R$ 3,6 bilhões, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024, quando o investimento foi de R$ 2,9 bilhões.

Os dados são do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), da Secretaria do Tesouro Nacional, que reúne as informações fornecidas pelas administrações fazendárias estaduais a cada quatro meses. No topo da lista de investimentos está a Bahia, com R$ 4,12 bilhões aplicados, seguida por São Paulo, com R$ 3,66 bilhões. O Pará, com R$ 3,57 bilhões, ficou em terceiro, seguido por Minas Gerais, com R$ 3,06 bilhões, e Goiás, com R$ 2,88 bilhões.

Dos R$ 3,6 bilhões investidos no Pará entre janeiro e agosto de 2025, R$ 2,3 bilhões (equivalente a 63,79%) foram direcionados a áreas de transporte e urbanismo. Esses recursos visam a melhorar a mobilidade urbana e rural, com destaque para a criação de novas avenidas e a ampliação de vias existentes, especialmente em Belém e sua região metropolitana, para atender à demanda da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na cidade.

Além disso, o Governo do Estado também tem se destacado no setor de saneamento, com investimentos que superaram os R$ 343 milhões até agosto de 2025, um aumento expressivo de 260,67% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o valor investido foi de R$ 95,2 milhões. Segundo o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior, essa verba tem sido destinada a serviços essenciais, como o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais.

Uma das principais obras de saneamento é a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, a maior do tipo já construída no Pará. A ETE Una irá beneficiar mais de 90 mil moradores de dez bairros de Belém, incluindo Marco, São Brás, Sacramenta, Telégrafo, Pedreira, Fátima, Umarizal, Reduto, Nazaré e Campina.

Outros setores que também receberam investimentos significativos foram a educação, com R$ 262,1 milhões, e a saúde, com R$ 127,1 milhões, contribuindo para a melhoria da infraestrutura e serviços nesses importantes segmentos.

 

pará

investimento

ranking

Economia
