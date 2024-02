Pará é o estado da federação que mais recebeu royalties da mineração em janeiro neste ano

O Pará se destacou entre os estados da federação que receberam o maior montante da cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) arrecadada no mês de janeiro deste ano. Foram mais de R$ 48 milhões em recursos ao Estado, de acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM).

Segundo a ANM, R$ 549.372.382,28 foram destinados aos estados e municípios produtores minerais. Do total, R$ 109.880.390,57 vai para os estados e o Distrito Federal e R$ 439.491.991,71 para 2.222 municípios.

Entre os municípios produtores que mais receberam royalties da mineração estão Parauapebas (PA), com cerca de R$ 87,5 milhões, Canaã dos Carajás (PA), com R$ 80,6 milhões, e Conceição do Mato Dentro (MG), com pouco mais de R$ 27,4 milhões recebidos.

Conforme a ANM, o repasse do CFEM é distribuído da seguinte forma: 60% é destinado aos municípios produtores; 15% aos estados produtores; 15% é repassado aos municípios afetados e 10% vai para a União.