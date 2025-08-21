Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

Jéssica Nascimento
fonte

Dourada fresca. (Foto: Freepick)

Uma auditoria preliminar do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que 43 cidades nos estados do Maranhão e Pará, com nenhuma produção registrada de peixe, têm 49 mil supostos pescadores cadastrados no Ministério da Pesca. Os dados foram revelados em uma reportagem exclusiva do Uol. A irregularidade é mais grave com o pagamento do seguro-defeso. Destes, 25 mil receberam em 2024 seguro-defeso, benefício pago pelo INSS a pescadores para compensar o período do defeso ambiental, quando é proibido pescar determinadas culturas. 

Desproporção entre pescadores e produção de peixe no estado

Os dados mostram que em municípios do Pará, como Melgaço, Bagre e Curuá, a quantidade de peixe produzido por pescador é muito baixa. 

Em Melgaço, por exemplo, cada pescador teria produzido em média apenas 0,56 quilo de peixe em 2024. Isso levanta dúvidas sobre a realidade da pesca na região e a veracidade do número de pescadores registrados.

Maranhão e Pará no foco

Segundo a auditoria do TCU, em 107 municípios do Maranhão e Pará a produção de peixe é inferior a dez quilos por pescador, sugerindo que há um número excessivo de registros no seguro-defeso. 

Juntas, essas regiões concentram quase um terço dos beneficiários do seguro no Brasil. Em cidades como Mocajuba (PA), 96% da população adulta recebeu o benefício, mas a produção foi de apenas 25 mil quilos de peixe, o que levanta ainda mais suspeitas de irregularidades.

Em resposta aos indícios de fraude, o governo federal iniciou uma auditoria e alterou as regras de concessão do seguro-defeso. Entre as novas exigências, destaca-se a necessidade de as prefeituras homologarem o recebimento do benefício. Porém, a medida gerou críticas por parte de entidades ligadas à pesca.

Crescimento no número de pescadores regulares

Apesar das mudanças nas regras, o número de pescadores registrados no Brasil não dá sinais de diminuição. No Pará, o número de pescadores por mil habitantes é alto, com 39,52 pescadores registrados a cada mil pessoas. O seguro-defeso pago no estado em 2024 alcançou o valor de R$ 1,54 bilhão.

A auditoria do TCU ainda está em andamento, e os dados apresentados precisam ser analisados caso a caso. No entanto, os primeiros sinais de inconsistências indicam que o número de pescadores e a produção de peixe não batem, o que pode resultar em prejuízos ao erário e fraudes em grande escala.

O que diz o TCU?

Em resposta ao Grupo Liberal, o Tribunal de Contas da União (TCU) disse que o processo está sob a relatoria do ministro Augusto Nardes, que trata de auditoria no Seguro-Desemprego Pescador Artesanal (Seguro-Defeso) e que não há decisão do órgão no momento

Segundo o tribunal, só há um documento público disponível na página do processo e a secretaria de comunicação do órgão não divulgou peças do processo.

O Grupo Liberal procurou o Ministro da Pesca e Aquicultura, mas não obteve retorno até o momento. 

Pouco peixe, muito pescador 

Quilos produzidos em 2024, em média, para cada um dos beneficiários do seguro-defeso, nos municípios em que há a menor média (Fonte: TCU, com dados do IBGE)

Melgaço (PA)

  • Média de quilos produzidos em 2024: 0,56 kg por beneficiário
  • Porcentagem da população adulta que recebe seguro-defeso: 11,50%

Bagre (PA)

  • Média de quilos produzidos em 2024: 0,6 kg por beneficiário
  • Porcentagem da população adulta que recebe seguro-defeso: 27,50%

Curuá (PA)

  • Média de quilos produzidos em 2024: 0,77 kg por beneficiário
  • Porcentagem da população adulta que recebe seguro-defeso: 35,90%

Breves (PA)

  • Média de quilos produzidos em 2024: 0,85 kg por beneficiário
  • Porcentagem da população adulta que recebe seguro-defeso: 11%

Óbidos (PA)

  • Média de quilos produzidos em 2024: 0,89 kg por beneficiário
  • Porcentagem da população adulta que recebe seguro-defeso: 17,60%
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

seguro-defeso

tcu

pará

pescado

peixe
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

trabalhador

Saque-aniversário do FGTS: veja o calendário completo de retiradas em 2025

Modalidade permite que o cidadão tenha acesso a parte do saldo de sua conta do FGTS no mês em que nasceu

21.08.25 9h53

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

Mercado

Impostos e tarifas deixam mercado de celulares incerto, avaliam vendedores

Lojas elaboram estratégias para manter lucro e atrair consumidores

21.08.25 7h00

reclamações

Além do Pix: empresas dos EUA reclamam a Trump de STF, Anatel e taxação de big techs

Documento com críticas foi produzido pelo Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação (ITI) dos Estados Unidos

20.08.25 21h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

VEJA COMO SE INSCREVER

Inscrições abertas para cursos gratuitos de empreendedorismo digital para jovens no Pará

Capacitação gratuita visa estimular novos negócios, gerar renda e promover inclusão produtiva em 53 municípios paraenses.

14.08.25 14h22

Pedágio

Cobrança de pedágio em rodovias do Pará começa nesta sexta-feira (15); confira os locais

Motoristas poderão usar o sistema eletrônico de pagamento (TAG) para agilizar a passagem

13.08.25 12h49

Tem em casa?

Você sabe quanto mil cruzeiros custariam hoje? Confira o valor e se surpreenda!

Os cruzeiros foram criados em 1942 em uma tentativa de estabilizar a economia do Brasil

13.08.25 15h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda