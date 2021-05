Pará contratou 2 mil jovens aprendizes entre janeiro a março

O Pará registrou aproximadamente 6 mil contratações de jovens aprendizes durante os últimos 12 meses, com destaque para os setores do comércio, indústria e serviço. O resultado obtido pelo Estado é o maior verificado entre os demais estados da Região Norte. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (21), foram elaborados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-Pará) em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), com base em informações do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Os números analisados pelo Dieese mostram também que no primeiro trimestre deste ano (janeiro a março), foram contratados formalmente 2.222 jovens aprendizes em todo o estado, a maioria para o setor de serviços, que registrou a admissão de 722 (equivalente a 32,5% do total de contratações), seguido do setor de construção com a contratação de 550 jovens e o setor do comércio, com a formalização de 509 jovens.

O titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Inocêncio Gasparim, analisa o resultado como consequência das ações planejadas pelo governo para as áreas de emprego e renda, no contexto da pandemia.

"O plano de retomada da economia implantado pelo governo do Estado tem cuidado com zelo e atenção da saúde da população. Fizemos o lockdown (bloqueio de emergência) e as paradas obrigatórias na economia, que são o último recurso, mas que foi necessário. Por outro lado, incentivamos as atividades produtivas, com redução de 90% de ICMS às empresas de transformação, além de ações no sentido de prover recursos à economia, o que movimentou o comércio, o serviço e, consequentemente, potencializou a contratação de trabalhadores, entre eles, os jovens. Só nesse primeiro trimestre, mais de 2 mil foram contratados, isso é sinal de avanço e reforço na geração de emprego e renda em nosso Estado", enfatiza o secretário.

Para fomentar empregos entre os jovens, foi criado em 2019, pelo Governo do Pará, o Programa Primeiro Ofício, que é mantido por meio da Seaster. “A iniciativa visa sensibilizar empresas que usufruem de algum tipo de benefício fiscal a dedicar 30% de vagas do Programa Jovem Aprendiz a jovens oriundos do cumprimento de medidas socioeducativas e do sistema prisional, ou que estejam em situação de vulnerabilidade. O programa já inseriu aproximadamente 1.200 pessoas em vagas de aprendizagem no estado do Pará e certificou diversas empresas com o selo ‘Empresa Cidadã”, informa o governo estadual.