Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará contrata R$ 3 bilhões em crédito rural no Plano Safra da Agricultura Familiar

Mais de 48,5 mil contratos foram firmados por agricultores familiares paraenses nas últimas três safras, com juros subsidiados pelo Governo Federal

Gabi Gutierrez

Os agricultores familiares do Pará já contrataram mais de R$ 3 bilhões em crédito rural por meio do Plano Safra da Agricultura Familiar nas últimas três safras, desde a retomada do programa pelo Governo do Brasil, na safra 2023/2024. Ao todo, 48,5 mil contratos foram firmados no estado até agora, considerando que a safra 2025/2026 segue vigente até o dia 30 de junho.

Os recursos, operados principalmente pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), têm juros subsidiados e são voltados ao fortalecimento da produção de alimentos, geração de renda no campo e abastecimento do mercado interno. No Pará, os financiamentos têm impulsionado a produção de alimentos consumidos tanto pelas famílias paraenses quanto por outros estados do país.

Em âmbito nacional, o alcance do programa também é expressivo. Entre 2023 e 2025, mais de 2 milhões de agricultores familiares acessaram crédito rural por meio do Pronaf, dentro do Plano Safra da Agricultura Familiar. Além do aumento no volume de investimentos, o programa passou a contar com redução de juros para a produção de alimentos básicos e novas linhas de financiamento voltadas a mulheres rurais, jovens, irrigação sustentável e transição agroecológica.

Essas mudanças refletiram diretamente na diversificação da produção financiada. Dados do Governo Federal apontam crescimento significativo nos contratos destinados ao cultivo de feijão (+92%), arroz (+30%), leite (+26%), pescados (+26%) e bovinos (+107%), ampliando a oferta de alimentos e fortalecendo a economia rural.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o apoio à agricultura familiar teve impacto direto na queda dos preços dos alimentos e contribuiu para a saída do Brasil do Mapa da Fome da ONU, em 2025. “Nós diferenciamos os juros para esses alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro. E foi um sucesso porque tivemos queda dos preços dos produtos nas feiras e supermercados”, afirmou.

O ministro também destacou a ampliação dos programas de compras públicas como estratégia complementar. “Um segundo esforço foi aumentar os programas de compras públicas para a agricultura familiar, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que compra alimentos da agricultura familiar e doa para regiões e entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar”, explicou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

plano safra

agricultura familiar

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

INCENTIVO

Pará contrata R$ 3 bilhões em crédito rural no Plano Safra da Agricultura Familiar

Mais de 48,5 mil contratos foram firmados por agricultores familiares paraenses nas últimas três safras, com juros subsidiados pelo Governo Federal

28.01.26 15h19

inflação

Gleisi: manutenção da Selic em 15% seria 'um absurdo' e implica em aumento dívida pública

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais afirmou ainda que não há motivos que justifiquem a atual taxa Selic

28.01.26 13h18

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Margem Equatorial

Sonda da Petrobras na Foz do Amazonas será auditada após vazamento

Perfuração no bloco 59 segue suspensa e só retornará após autorização da ANP

28.01.26 10h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda