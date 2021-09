Pará apresenta alta de 69,6% nas exportações em oito meses

De janeiro a agosto de 2021, as exportações dos produtos paraenses apresentaram uma alta de 69,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Na prática, a variação representa mais de US $20 bilhões em volume de negócios, o que significa 11% de participação nas exportações brasileiras, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. No mesmo período, o Pará desponta em 4º no ranking entre os estados que mais venderam ao exterior.

No intervalo do tempo em análise, as importações também apresentaram alta de 15,8%, movimentando US$ 931 milhões com compras de produtos do exterior, o que posicionou o estado paraense em 17º nas importações brasileiras. No acumulado do ano, o saldo positivo da balança comercial do Pará atingiu US$19,6 bilhões, ficando em primeiro lugar no ranking brasileiro.

Dos quase 70% de alta nas exportações nos oito primeiros meses deste ano, 75% são provenientes do setor mineral, sendo o minério de ferro e seus concentrados os maiores representantes. Apesar da mineração surgir como a campeã na cesta de exportação, outros minerais como a alumina (4,3%), alumínio (1.2%) também integram a pauta, mas a soja e a carne, do mesmo modo, compõem o conjunto da pauta, respectivamente, com 3,5% e 1,6%.

De acordo com a coordenadora do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Cassandra Lobato, “a balança comercial paraense se mantém firme, apesar do cenário político, da pandemia e da concorrência de outros mercados”.

A especialista ressalta que produtos como o açaí também têm colaborado para manter em alta a balança comercial paraense. “Ele (açaí) é pujante e está entre as frutas exóticas que concorrem para o crescimento das exportações”, analisa Cassandra. Apesar de alguns problemas na área ambiental, a madeira é um item que manteve um leve crescimento. Já o peixe teve uma queda de 0,45%, enquanto que o palmito uma alta considerável de 336%.

EUA aparece como o principal cliente dos produtos do Pará. As empresas norte-americanas têm diversificado as importações, o que o mercado chinês começa a fazer agora. Contudo, a China ainda é o principal destino do minério. “Metade de minério que sai do estado é direcionado ao mercado chinês”, destaca a especialista da Fiepa, que chamou a atenção ainda para a carne e a soja. Os produtos, considerados não tradicionais, têm ajudado a diversificar a dinâmica das exportações, isso após quase 12 anos sob a prevalência dos setores mineral e florestal.