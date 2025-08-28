Pará abre 30.510 novos postos formais em 2025, e lidera empregabilidade no Norte

O Pará voltou a apresentar saldo positivo no mês de julho na geração de empregos formais, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). As análises mostram que o estado é o 9º no ranking nacional de empregabilidade formal, e o 1º da Região Norte.

Nos sete primeiros meses deste ano, no comparativo entre admitidos e desligados, houve o crescimento do emprego formal em todo o Pará. Foram 305.703 admissões e 275.193 desligamentos. Um saldo positivo de 30.510 postos de trabalho formais. No ranking nacional da empregabilidade, o Pará está à frente de Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Somente no mês de julho, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, foram 45.346 admissões e 40.464 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 4.882 postos de trabalho.

Serviços, Construção Civil e Indústrias lideram saldo positivo de empregos

Ainda em julho, os grandes setores econômicos de atividades no Pará apresentaram crescimento de empregos formais, com destaque para o setor de Serviços (com saldo positivo de 2.781 postos de trabalho), Construção Civil (1.072 postos de trabalho), Indústria (774 postos de trabalho), e Comércio (672 postos de trabalho).

Na Região Norte, em julho, há o registro de 112.163 admissões e 104.035 desligamentos, um saldo positivo de 8.128 postos de trabalho. Somente o Pará responde por mais da metade do saldo total da região, no que se refere à empregabilidade formal.

De acordo com o Dieese e a Seaster, de janeiro a julho deste ano, a maioria dos grandes setores econômicos no Pará apresentou crescimento na geração de empregos formais. Os destaques ficaram com o setor de Serviços (com saldo positivo de 15.390 postos de trabalho); Comércio, com saldo positivo de 6.524 postos; Indústria, com saldo positivo de 5.503 postos, e Construção Civil, com saldo positivo de 5.081 postos de trabalho.

“O Governo do Pará, por meio da Seaster, mantém o compromisso com a execução de estratégias que oportunizem o ingresso de mais pessoas ao mercado de trabalho. Um exemplo é a execução do ‘Feirão de Emprego’, que faz parte deste plano, de maneira prioritária, assim como os cursos de qualificação, estas iniciativas estimulam a geração de emprego e renda no Estado, além do crescimento profissional de todos”, destacou o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

‘Feirão do Emprego’

O Governo do Pará, por meio da Seaster, realiza o "Feirão do Emprego" em diversos municípios. O último ocorreu em Belém, no dia 22 de agosto, e mais de 600 pessoas foram atendidas com serviços, incluindo entrevista de emprego e encaminhamento para empresas com vagas disponíveis.

O próximo Feirão será em Santarém, no oeste paraense, na quarta-feira, 3 de setembro. A ação será voltada ao público LGBTQIA+, e no dia 4 de setembro para o público em geral. A Seaster informa que vai divulgar todas as informações sobre os feirões nos canais oficiais da secretaria.

Cadastro no Sine - A Seaster gerencia os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Pará. Os interessados em ingressar no mercado de trabalho podem se cadastrar de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O Sine/Seaster fica na travessa Padre Eutíquio, nº 1.308, entre a rua Presidente Pernambuco e avenida Conselheiro Furtado, no bairro de Batista Campos, em Belém, além das Usinas da Paz e Estações Cidadania. Para se cadastrar é necessário apresentar RG, CPF e CNH (se possuir ou estiver em busca de uma vaga que exija a carteira nacional de habilitação).