Panetone está mais caro para o natal deste ano em Belém, aponta Dieese

O preço do panetone e de chocolates, tradicionais na época natalina, está mais alto este ano, segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA). O estudo foi realizado entre 22 e 25 de novembro deste ano e identificou que os produtos estão 10% mais caros em relação ao mesmo período de 2023. Apesar das estratégias do comércio local para impulsionar as vendas de produtos específicos das festas de fim de ano, a alta pode ser reflexo de fatores como insumos mais caros.

A pesquisa foi realizada em supermercados, shopping centers e lojas especializadas da grande Belém. Alguns dos preços encontrados variam entre R$ 10,69 e R$ 11,99 para os panetones em caixas de 80g, e de R$ 14,99 a R$ 26,98 nas caixas de 400g com frutas cristalizadas. No caso de estabelecimentos especializados em produtos à base de chocolate, as caixas de 400g a 1kg chegam a custar mais de R$ 180. Os valores são influenciados por fatores como o fabricante, peso, sabor, embalagem e local de comercialização.

Para o supervisor técnico do departamento, Everson Costa, os produtos alimentícios estão mais caros, devido à alta no preço dos insumos como açúcar, trigo, manteiga e embalagens, por exemplo. Ele também pontua o impacto do custo de produção, fazendo referência aos gastos com energia elétrica e frete, mas destaca a influência da demanda específica no fim do ano. “A demanda também influencia nesse cenário, porque mesmo o produto estando disponibilizado praticamente o ano inteiro (como, por exemplo, nos supermercados), é no final de ano que cresce a procura”, explica.

VEJA MAIS

Além dos panetones, os produtos de chocolate, como as caixas de bombom e as barras, comuns nas festas de fim de ano, também foram analisados. O Dieese aponta que os preços das caixas de bombom com 250g variam de R$ 11,90 a R$ 18,65, enquanto as barras de chocolate variam de R$ 5 a mais de R$ 20. Nesse caso, os preços também sofrem influência do fabricante, peso e do local de venda.

Variação de preços

Panetones de 80g variam entre R$ 10,69 e R$ 11,99

Panetones de 400g com frutas cristalizadas custam de R$ 14,99 a R$ 26,98.

Panetones de 400g com gotas de chocolate apresentam preços de R$ 14,20 a R$ 34,99.

Chocotones de 450g são vendidos entre R$ 27,99 e R$ 39,99.

Panetones especiais podem ultrapassar R$ 180