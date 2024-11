Mais de 2 milhões de paraenses devem receber o 13º este ano, aponta Dieese

O número de trabalhadores contemplados pelo pagamento do 13º salário no fim deste ano, é maior que o do ano passado, totalizando 2.182.778 de pessoas neste ano, contra 2.043 em 2023. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), que também projeta um investimento de R$ 7 bilhões na economia paraense. Segundo a entidade, o perfil dos trabalhadores também varia entre: assalariados dos setores público e privado, domésticos com carteira assinada e os aposentados e pensionistas beneficiários do INSS.

Em relação a distribuição dos valores pagos no estado para cada uma das categorias, os assalariados com carteira assinada representam a maior parcela (62%), com 1.355.843 de beneficiados que receberão em média o valor de R$3.555,88. Os aposentados e pensionistas somam 801.935 pessoas (36,7%), para uma parcela de R$ 1.383,76. Enquanto que cerca de 25 mil trabalhadores domésticos (1,1%) receberão em média R$ 1.502,00.

O valor do 13º salário é equivalente a 1/12 da remuneração devida ao trabalhador por mês de serviço no ano, calculado com base no salário mensal. O valor final depende de quanto tempo o trabalhador esteve empregado durante o ano. A primeira parcela do benefício corresponde à metade do salário de outubro para quem foi contratado até 15 de janeiro de 2024. Após esta data o pagamento é proporcional aos meses trabalhados. Por lei o pagamento da primeira parcela precisa acontecer até o último dia de novembro.

O Dieese avalia um impacto positivo para a economia do estado a partir da injeção desses valores no fim deste ano. Apesar de boa parte do pagamento ser utilizada no pagamento de dívidas anteriores como cartões crédito, cheque especial e financiamento, isso não atrapalha o desempenho de setores como comércio e serviços. “Mesmo que parte deste dinheiro tenha sido recebida por ocasião das férias de milhares de trabalhadores, e no caso dos aposentados mediante adiantamento do 13º Salário/2024 (ocorrido ainda no primeiro semestre deste ano), o montante que será injetado na economia ainda deverá ser bastante volumoso”, aponta a entidade.