Preço do litro do açaí sobe no último mês em Belém, aponta Dieese

Durante seis meses, de abril a setembro deste ano, o preço do açaí em Belém apresentou sucessivas reduções, mas, em outubro, ficou em torno de 6% mais caro, sendo encontrado por uma média de R$ 18,40. Esse comportamento foi identificado na análise do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA). Na capital e na região metropolitana, consumidores que possuem o açaí como base da sua alimentação relatam valores divergentes.

Na comparação com o mês de outubro do ano passado, o preço do açaí na cidade também demonstrou crescimento, custando R$ 17,62, contra os R$ 18,40 deste ano, segundo o levantamento. Os valores podem variar de acordo com o lugar onde são comercializados e o tipo do produto. No tipo médio, a variação ficou entre R$ 14 a R$ 18 para o produto comercializado nas feiras.

A jornalista, Josiane Miranda, que mora no bairro da Cidade Nova, no município de Ananindeua, consome o produto do tipo médio nas vendas próximas da sua casa e relata que o preço subiu em relação ao que custava em outubro. “Mês passado não variou, estava R$ 16 o litro e nesse mês houve essa variação de preço, agora está entre R$ 16 e R$ 18 o litro”, afirma.

No caso de Kelly Pires, consumidora de Belém, que costuma comprar o açaí no bairro do Umarizal, o preço do açaí apresentou queda, quando comparado ao mês passado. “Ele estava custando R$ 22, o médio, e hoje está a R$ 20 e ainda tem promoção se comprar dois litros”, explica. Ela atribui esse desempenho às chuvas, embora ainda esteja chovendo menos que os anteriores nessa época do ano.

Para o supervisor técnico do Dieese, Everson Costa, as explicações para os comportamentos incomuns no preço do açaí vendido na capital tem raízes em fatores climáticos. Ele atribui os impactos sobre a colheita do fruto no estado às mudanças recentes no clima.

“Cabe lembrar que em anos anteriores, os aumentos no preço do Açaí costumavam ocorrer a partir da segunda quinzena do mês de novembro. Este cenário de alta nos preços, pode estar sendo motivado por fatores climáticos (forte calor e seca) que impactam a colheita, qualidade e oferta do produto”, explica o supervisor técnico do Dieese.

A trajetória de preços do açaí no tipo grosso também apresentou elevação na comparação entre os dois últimos meses, setembro e outubro, saindo de em média R$ 26,66 para R$ 27,60. Na análise do mesmo período do último ano, o preço não apresentou variação. Em outubro de 2023 o litro era comercializado por R$ 27,90, contra R$ 27,60 em outubro deste ano.