Palestras com especialistas nacionais marcaram o último dia do 1º Fórum de Belém

O segundo e último dia de programação do 1º Fórum de Belém, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Pará (ABRH-PA), foi marcado por palestras de especialistas nacionais, cursos gratuitos e a realização do Feirão do Emprego. As atividades começaram com o curso "Gestão de Pessoas em bares e restaurantes", voltado para empreendedores do setor, que puderam aprimorar seus conhecimentos sobre legislação trabalhista e atendimento ao cliente. O evento teve como tema central os “Impactos do ESG nos negócios da Amazônia e do Brasil”.

No período da tarde, a programação seguiu com a palestra "A estratégia de descarbonização da Vale no Pará" e o curso "Como formalizar e promover negócios no cenário cultural". No palco principal, as discussões giraram em torno de temas como práticas de ESG no cenário corporativo, o papel das empresas na conservação da Amazônia e a sustentabilidade empresarial.

Entre os destaques do evento, a jornalista Giuliana Morrone, especialista em ESG, participou como palestrante e ressaltou a importância do Fórum. Segundo ela, as empresas são compostas por pessoas e, para implementar práticas sustentáveis, é essencial prepará-las.



Personalidade Sustentável

Durante o Fórum, a ABRH-PA também concedeu o reconhecimento de "Personalidade Sustentável do Pará" a diversas figuras que se destacaram nas áreas sociais, ambientais e de governança. Entre os homenageados estavam Alex Dias Carvalho, presidente da FIEPA, e Elizabeth Grunvald, presidente da ACP-PA, que agradeceram pelo reconhecimento e destacaram a relevância de iniciativas voltadas à qualificação e desenvolvimento do estado.

Outros homenageados incluíram Paulo Sardinha, presidente da ABRH Brasil; Luiz Cláudio Lessa, presidente do Banco da Amazônia; Izete Costa, empreendedora paraense; Marcus Losada, desembargador regional do trabalho; Betânia Fidalgo, reitora da Unama; Michel Pinho Silva, professor e historiador; Zélia Amador, professora universitária; e o Sistema OCB-PA/SESCOOP.

A realização do Fórum de Belém ganha relevância com a aproximação da COP-30, evento em que a Amazônia, especialmente a capital paraense, será o foco das discussões sobre o futuro ambiental do planeta.

Feira – Expo Negócios

Outro destaque do evento foi a Feira Expo Negócios, que reuniu 43 stands com produtos e serviços de pequenos e microempreendedores locais, além de empreendedores com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, bem como participantes de projetos sociais.

Feirão do Emprego

Paralelamente ao Fórum, a ABRH-PA, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) no Pará, organizou o Feirão do Emprego 2024, que conectou profissionais do setor de bares e restaurantes a oportunidades de trabalho. Centenas de currículos foram reunidos, contemplando diversas vagas, desde atendimento até funções administrativas.

Evento Carbono Neutro

Em uma iniciativa inédita, o evento também foi carbono neutro, graças à parceria entre a ABRH-PA e a empresa Neutraliza. Durante os dois dias de programação, todas as emissões de carbono foram compensadas por ações como a separação e reciclagem de resíduos e a substituição do uso de papel por meios digitais.