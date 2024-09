Fórum discute ESG e oportunidades da COP 30 em Belém

A discussão sobre a preparação de Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP 30, que acontecerá no próximo ano na capital paraense, marcou oficialmente a abertura da primeira edição do Fórum Belém. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Pará (ABRH Pará), se estende até esta sexta (20/9) e tem como tema central os “Impactos do ESG nos negócios da Amazônia e do Brasil”.

A sigla ESG, que deriva do inglês Environmental, Social and Governance, representa os pilares de boas práticas empresariais em três áreas: Ambiental, Social e Governança. Esses pilares correspondem a uma abordagem que busca alinhar o desenvolvimento econômico à responsabilidade ambiental, ao bem-estar social e à transparência nas gestões corporativas.

“No ESG, o ‘S’ significa social, ou seja, pessoas. Todas essas políticas são implementadas por pessoas, então há uma relação direta com a gestão de pessoas. Além disso, com a preparação do Pará para a COP 30, há uma demanda crescente por mão de obra qualificada, e a ABRH está fomentando essa discussão sobre ESG, que está alinhada com os objetivos da COP 30”, explicou Junior Lopes, presidente da ABRH Pará.

‘COP das pessoas’

O painel inaugural do Fórum abordou como a sociedade e os negócios locais podem se preparar para as oportunidades da COP. Bruno Chagas, secretário adjunto de Cultura do Pará e membro do Comitê Estadual da COP 30, destacou que “a COP aborda não apenas as mudanças climáticas, mas também a transformação do mundo, dos comportamentos e das regras, visando a preservação das pessoas”.

“A COP das pessoas é focada no desenvolvimento humano sustentável, com uma floresta viva, que não apenas permanece em pé, mas, também garante o desenvolvimento e o progresso das pessoas. Esse é o grande legado da COP para a Amazônia. Além disso, a própria preservação e continuidade da nossa sobrevivência enquanto espécie”, disse Bruno Chagas.

Protagonismo amazônico

Paulo Sardinha, presidente da ABRH Brasil, ressaltou que a COP 30 colocará a Amazônia no centro das discussões globais sobre sustentabilidade e que a edição de Belém será histórica, por possibilitar a revisão da Carta de Paris. Para Sardinha, nesse contexto, o ESG tem um peso ainda maior, dada a complexidade dos desafios ambientais, sociais e de governança enfrentados pelo país.

“Este evento é pioneiro. A ABRH Brasil tem um evento nacional de ESG, mas aqui temos um evento regional com abrangência nacional, aproveitando as características da região. Realizá-lo aqui, em Belém, tem um significado e um impacto muito fortes, pois estamos no ambiente que simboliza o melhor dos nossos recursos naturais e sociais, falando sobre tudo isso com uma grande governança”, acrescentou.

Feirão do Emprego

Durante o Fórum, também acontece o Feirão do Emprego 2024, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Pará (Abrasel Pará). O evento visa conectar profissionais do setor de bares e restaurantes com oportunidades de trabalho. Para isso, irá reunir currículos de trabalhadores que atuam ou desejam atuar no setor de alimentação. As vagas disponíveis incluem diversas posições, desde atendimento e cozinha até funções administrativas e de gestão.

Programação

O Fórum de Belém oferece mais de 15 horas de atividades, reunindo mais de 20 palestrantes de renome regional e nacional. Além dos debates, o Fórum conta com a Arena do Conhecimento, espaço com cursos e palestras gratuitos para capacitar empreendedores para a COP 30. Outro destaque é a Feira Expo Negócios, que reúne 43 estandes com produtos e serviços de pequenos empreendedores, pessoas com TEA e projetos sociais.

As inscrições seguem abertas neste link, onde também está disponível a programação completa. No primeiro dia, o evento contou com cerca de 350 inscritos.