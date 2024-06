Equipe de vendas do Grupo Liberal recebe em evento especialista em gestão empresarial

Na manhã desta sexta-feira (21), a equipe de mercado do Grupo Liberal teve a oportunidade de trocar conhecimentos e experiências com a especialista em desenvolvimento humano e gestão empresarial Silvia Pires. O foco do encontro foi desenvolver na equipe o autoconhecimento, que de acordo com a gestora, é essencial para impulsionar a performance profissional. “Para vender você precisa descobrir seu próprio potencial e para isso, é preciso ter autosegurança”, enfatiza Pires.

VEJA MAIS:

Para a especialista que acumula 30 anos de aperfeiçoamento nesse mercado, “o autoconhecimento gera autoliderança”, a partir da desconstrução dos erros, o que por suas vez, acontece apenas no processo de olhar para si. Nesse sentido, a especialista abriu sua fala no encontro desta manhã questionando os participantes sobre suas qualidades. Seu objetivo era provocar a capacidade de auto análise nos presentes, para que sejam capazes de desconstruir seus erros e aprimorar suas qualidades.

Saldo Positivo

Quanto aos frutos da palestra desta sexta, Pires esclareceu que estima para a equipe de mercado, além do autoconhecimento tão marcante no seu método, também o aprimoramento da relação em conjunto e do planejamento estratégico.

“Primeiro a reflexão do autoconhecimento de cada um, o comprometimento e a responsabilidade que cada um vai gerar sobre si. Segundo, eles têm que trabalhar com o planejamento, desconstruir o que estão errando para gerar, porque não há mudança sem proposta”, explica.

A especialista ainda exemplifica que em uma situação problema, onde uma pessoa precisa alcançar metas de vendas, é necessário reconhecer a si mesmo as dificuldades. Para ela, é essencial reconhecer as falhas sem orgulho e então focar no que fazer para superá-las, aliando assim defeitos e qualidades em prol do mesmo objetivo - o de aprimorar a performance de vendas.