Belém recebe a segunda edição do ‘Ciclo de Conferência das Mercês’

Como parte da programação da segunda edição do ‘Ciclo de Conferência das Mercês’, será realizada, nesta sexta-feira (26), a palestra “O Círio e as suas polêmicas ao longo da história”, conduzida pelo jornalista Walber da Silva Monteiro. A reunião iniciará às 19h e será realizada na Igreja Nossa Senhora das Mercês, no bairro da Campina, em Belém. A entrada é gratuita.

A palestra abordará questões envolvendo algumas divergências com relação à Grande Romaria, realizada, tradicionalmente, no segundo domingo de outubro, na capital paraense. Walber Monteiro é bacharel em Direito e Administração, jornalista profissional e escritor, além de ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Ele também integra a Academia Paraense de Letras e a Academia Paraense de Jornalismo.

O Ciclo de Conferências das Mercês, uma iniciativa da Reitoria da Igreja de Nossa Senhora das Mercês em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, traz à tona temas no campo religioso, arquitetônico, entre outros. A programação iniciou no dia 22 de março com uma palestra sobre o sistema de fortes que assegurava a defesa de Belém desde o século XVII. A conferência segue até o dia 10 de maio.

O reitor da Igreja da Mercês, padre João Paulo Dantas, explica que a iniciativa de realizar a conferência surgiu ainda no ano passado: "A ideia das conferências das Mercês nasceu logo em que eu me mudei para a Igreja das Mercês e assumi a Reitoria. Como eu sou professor de teologia e, ao longo dos últimos 20 anos, estive envolvido com a vida acadêmica, me perguntei, o que nós poderíamos fazer em prol da evangelização e do diálogo com a cultura, com a academia em Belém”, afirma.

“Foi então que eu decidi organizar um ciclo de conferências que tocassem assuntos de fronteira entre a fé e a ciência, a fé e a cultura. E, assim, a comunidade da reitoria das Mercês, professores, estudantes e outras pessoas interessadas pudessem aprofundar a sua fé e também o seu conhecimento das diversas ciências. E que nós pudéssemos nos encontrar periodicamente e termos um momento de convivência de fraternidade em torno desses temas”, acrescenta o padre.