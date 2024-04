Imagem Peregrina visita os bairros Jurunas e Cidade Velha neste fim de semana

Nos próximos dias 20 e 21 de abril, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará em diversas paróquias que compõem a região de Sant’Ana, localizada nos bairros do Jurunas e Cidade Velha, em Belém. Essa será a 2ª visita a regiões episcopais, que fazem parte da agenda oficial do Círio de Nazaré e iniciaram em 2022.

No sábado (20), haverá missa na Igreja de N. S. do Carmo, às 8h. Após a missa, a Imagem será conduzida para a Igreja de N. S. das Mercês e Paróquia de Santana da Campina, permanecendo para almoço. Pela tarde, a partir das 13h30, a Imagem segue as visitas ao longo da tarde na Capela do Colégio Santo Antônio, Capela de N. S. de Lourdes, Círculo Operário, Cantinho da Misericórdia, permanecendo em vigília durante a noite na Paróquia de Santa Terezinha.

No domingo (21), os percursos iniciam às 7h, na Paróquia da Santíssima Trindade, e seguem durante todo o dia por diversas paróquias da região, entre elas Sta. Luzia, São Judas Tadeu e Nossa Senhora da Conceição, encerrando às 19h, no Centrão.

A região episcopal de Sant’Ana tem como vigário episcopal o Padre André Teles, co-pároco de Santa Teresinha do Menino Jesus e é composta pela Paróquia Sant´Ana da Campina, Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Jurunas), Paróquia Santíssima Trindade, Paróquia Nossa Senhora da Graça – Catedral Metropolitana de Belém, Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Cidade Velha), Paróquia Santa Luzia, Paróquia Santo Antônio de Lisboa, Paróquia São José (Doca), Santuário São Judas Tadeu e Reitoria Nossa Senhora das Mercês.

Confira a programação completa:

Dia 20/04 – sábado

08h – Igreja de NS do Carmo

10h – Igreja de NS das Mercês

12h – Paróquia de Santana da Campina (Almoço)

14h – Capela Sto. Antônio e Mosteiro dos Beneditinos

15h – Capela de NS de Lourdes

17h – Círculo operário – Capela Nossa Senhora Medianeira de todas as Graças

17h30 – Cantinho da Misericórdia

19h – Capela São José

20h30 – Paróquia Sta. Terezinha (Proposta de Vigília)

Dia 21/04 – domingo

07h – Paróquia da Santíssima Trindade

08h30 – Nossa Senhora do Rosário

10h – Sta. Luzia (Almoço)

14h30 – Paróquia São Judas Tadeu

16h – Nossa Senhora da Conceição

17h – Paróquia Sto. Antônio de Lisboa (capela)

19h – Centrão

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)