Medalhista olímpica, Maurren Maggi ministra palestra em Belém na próxima sexta-feira (26)

A medalhista olímpica Maurren Maggi estará em Belém na próxima sexta-feira (26). A ex-atleta fará uma palestra, intitulada "O salto de Ouro", no auditório da FIEPA, como parte da programação da Corrida e Caminhada do SESI 2024.

Maurren foi medalha de ouro no salto em distância nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, e foi a primeira atleta mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica em provas individuais.

Além disso, a ex-atleta possui um currículo cheio de conquistas. Em Jogos Pan-Americanos, Maggi possui quatro medalhas, sendo três ouros no salto em distância (Winnipeg 1999, Rio 2007 e Guadalajara 2011) e uma prata nos 100m com barreiras (Winnipeg 1999).

Em 1999, Maurren se tornou uma das principais atletas da modalidade ao atingir a marca de 7,26m no Campeonato Sul-Americano de Atletismo de Bogotá, na Colômbia. Na época, a marca foi a melhor do mundo.

Maggi participou do GP de Atletismo de Belém, realizado do estádio Mangueirão, em 2012. Naquela edição, a medalhista olímpica conquistou o ouro na modalidade do salto em diatância, com a marca de 6,62m.

Hoje, foram das pistas, a brasileira segue envolvida com os esportes olímpicos e atua como palestrante. Em março, a ex-atleta foi com a equipe do Brasil para o Campeonato Mundial Indoor, em Glasgow, na Escócia, como chefe de delegação.

A palestra com a medalhista olímpica será nesta sexta-feira (26), às 18h, no auditório Albano Franco (FIEPA). Para mais informações, é só acessar o site www.sesipa.org.br.

Corrida e caminhada do SESI

A edição deste ano ocorrerá no dia 1º de maio e vai reunir os participantes para três provas: corrida de 10km, 5km e a caminhada. Toda a programação terá largada e chegada no Portal da Amazônia e percorrerá as principais vias de Belém. As vagas estão esgotadas.